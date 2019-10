Municipales : Michel Fanget déterminé à être candidat à Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

Michel Fanget était chef de file, le Modem vient de l'investir tête de liste. Il était désigné pour préparer l'élection, désormais, il est celui qui va briguer le poste de maire de Clermont-Ferrand. Ce lundi, Michel Fanget s'est dit déterminé à être le candidat d'un pôle central, avec une liste ouverte, du centre droit au centre gauche. Il annonce même quelques candidats issus de la droite classique ou qui ont fait campagne avec Olivier Bianchi, le maire sortant.

Mais avant de s'opposer à Olivier Bianchi, il faut déjà régler le problème de celui qui sera la tête de liste macroniste. La République en Marche a investi Eric Faidy depuis cet été, il y a donc deux têtes de liste pour la majorité présidentielle et mener cette liste du pôle central. La division n'est toujours pas réglée. Elle pourrait l'être fin octobre ou début novembre avec une investiture commune aux deux partis.

Un candidat expérimenté ou novice?

Mais rien ne dit que celui qui ne sera pas désigné tête de liste se rangera sous la bannière de celui qui sera choisi. Michel Fanget reste assez vague lorsqu'il est interrogé sur ce sujet. Il se dit prêt à travailler avec Eric Faidy mais ne précise pas ses intentions, ralliement ou bien maintien de la candidature, s'il n'est pas investit.

Pour le député Modem, la balle est dans le camp des instances nationales. Il ne doute pas qu'il est le mieux placé pour faire basculer la ville de Clermont-Ferrand et lorsqu'il explique pourquoi, cela ressemble à une critique en creux d'Eric Faidy, notamment lorsque Michel Fanget parle de son expérience politique. Et puis il rappelle que dans les trois autres métropoles de la région (Lyon, Grenoble et Saint-Etienne), le Modem ne présente pas de candidat. Pour Michel Fanget, il serait bon que La République en Marche ne monopolise pas toutes les grandes villes et laisse Clermont-Ferrand à ses alliés du Modem.