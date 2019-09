Municipales: Michel Veunac en tête d'un sondage à Biarritz

Biarritz, France

Biarritz sera sans doute la commune du Pays Basque la plus scrutée lors des élections municipales de l’an prochain, tant l'issue paraît incertaine. Pourtant un sondage lève un coin du voile sur l'état de l'opinion à moins d'un an du scrutin. Il propose plusieurs données, dont une, sur la notoriété du maire Michel Veunac, et une autre sur l’opinion -positive ou négative- que les Biarrots portent sur une série de candidats potentiels ou de partis politiques.

Michel Veunac en tête

Michel Veunac arrive en tête de cette étude, avec un score autour de 30%. Il devrait dire en fin de mois s'il choisit de se représenter ou pas. En août, une passe d'armes s'était produite entre le ministre de l'agriculture, Didier Guillaume, qui se verrait bien installer en mairie, et le maire sortant, qui a eu la désagréable sensation qu'on le poussait vers la sortie. Michel Veunac devance d’une dizaine de points Maider Arosteguy, déjà en campagne avec l’investiture Les Républicains (LR). Le PS totaliserait 14%, 12% pour le RN, 9% pour la France Insoumise (FI), et 6% pour Nathalie Motsch, l’ancienne adjointe à l'urbanisme, en rupture de ban avec le maire et qui prépare le lancement de sa candidature. Une candidature abertzale est estimée à 7% des votants.

Les résultats de cette enquête réalisée par téléphone par OpinionWay ont été communiqués début juillet aux commanditaires, le coût est évalué à une somme comprise entre 10 000 et 15 000 euros. Les élections municipales auront lieu le 15 et le 22 mars 2020. En 2014, huit listes avaient concouru à Biarritz qui comptait alors un peu moins de 23.000 inscrits sur les listes électorales.