Municipales 2020 : le taux de participation en Vaucluse pour le second tour est de 15,56 % ce midi

Ce dimanche 28 juin, jour du deuxième tour des municipales 2020, les électeurs vauclusiens sont appelés à voter dans 27 communes du département. Selon les chiffres livrés par la préfecture, le taux de participation à midi s'élève à 15,56 % en Vaucluse. Un chiffre encore plus faible qu'il y a trois mois, 15,83 % de votants avaient participé au premier scrutin à cette heure. En 2014, ils étaient 28,97 % à avoir voté à la mi-journée.

Un protocole sanitaire renforcé pour le deuxième tour

Les élections se déroulent dans des conditions particulières, le protocole sanitaire a été renforcé par rapport au 15 juin dernier. Bien sûr, les gestes barrières restent de mise, le port du masque est obligatoire et des flacons de gel hydroalcoolique sont à disposition dans chaque bureaux de vote.

La préfecture de Vaucluse indique que 13.150 masques chirurgicaux et 2.769 visières de protection ont été fournis aux assesseurs, près de 500 litres de gel désinfectant ont été livrés dans les bureaux de vote et plus de 122.000 masques chirurgicaux sont réservés aux électeurs qui n'en auraient pas sur place.