Municipales : Najat Vallaud-Belkacem à Grenoble pour soutenir Olivier Noblecourt

L'ancienne ministre de l'Éducation nationale de François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem, était ce mardi soir à Grenoble, pour soutenir le candidat à la mairie Olivier Noblecourt, ancien adjoint à la mairie et ancien délégué interministériel d'Emmanuel Macron.

Grenoble, France

La socialiste Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale de François Hollande, était à Grenoble ce mardi soir pour apporter son soutien à la candidature d'Olivier Noblecourt dans la course à la mairie grenobloise. L'ancienne ministre faisait le déplacement lors d'un meeting se tenant dans le quartier Villeneuve, à l'Institut d'urbanisme et de géographie Alpine.

Olivier Noblecourt, ancien adjoint à la mairie de Grenoble sous Michel Destot et ancien délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté des enfants sous Emmanuel Macron jusqu'en janvier dernier, est à la tête de la liste "Grenoble Nouvel Air", liste soutenue par 6 mouvements politiques de gauche, dont le Parti Socialiste. Le candidat connaît bien Najat Vallaud-Belkacem pour avoir été son directeur de cabinet lorsqu'elle était ministre dans le gouvernement de François Hollande. "Cela me paraît tout à fait naturel de venir soutenir quelqu'un en qui je crois fort, et dont je pense que ce serait clairement le meilleur maire pour cette ville", a déclaré l'ancienne ministre.

"Ma venue ici, auprès d'Olivier Noblecourt est sans plan, sans stratégie, sans arrière-pensée. C'est simplement un soutien fort, assumé à quelqu'un que je connais bien, dont j'ai vu à la fois les valeurs et la capacité de travail de très près", a ajouté Najat Vallaud Belkacem.

Les élections municipales se tiennent les dimanches 15 et 22 mars prochain.