Municipales à Nancy : vidéos et coups bas pour la dernière ligne droite sur les réseaux sociaux

View this post on Instagram

J'ai le plaisir de vous présenter l'équipe qui m'accompagnera. Elle rassemble des citoyens de tous horizons et de tous les quartiers. Beaucoup s’engagent pour la première fois car ils ont le sentiment que la ville a besoin d’un nouveau souffle. Avec eux, avec tous les Nancéiens, je serai le nouveau Maire qui fera grandir #Nancy. Pour y parvenir, depuis plus d’un an, je construis notre projet avec mon équipe. Je suis comme vous, je crois que l'heure est venue de tourner la page et d'écrire ensemble un nouveau chapitre de l'histoire de notre ville. Vous trouverez, sur mon site internet, nos 21 actions pour une ville #écologique, #solidaire et #attractive. Enfin, entre janvier et mars, 40 dates de rencontres ont été programmées. Découvrez celles à venir et retrouvez-nous dans votre quartier. ➡️ www.mathieuklein.fr #NancyEnGrand #igersnancy #Nancy2020