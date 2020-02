Municipales à Nîmes : le Parti Animaliste veut surveiller "le monde opaque de la corrida"

Stéphane Gilli, tête de liste de Nîmes Animaliste aux élections municipales, était ce lundi l'invité de France Bleu Gard Lozère.

Nîmes, France

Le Parti Animaliste a décidé de se lancer dans la course aux élections municipales à Nimes. Une candidature plus que symbolique dans la première "plaza" de France. Si l'objectif est bien de viser l'abolition pure et simple de la corrida en France, Stéphane Gilli, s'il était élu maire de Nîmes, voudrait "exercer une surveillance de ce monde opaque".

La tête de liste Nîmes Animaliste a d'autres proposition en matière de défense des animaux. Il s'en est expliqué dans le 7h50 de ce lundi 3 février.