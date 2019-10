Municipales : Olivier Geffroy à son tour candidat pour être désigné chef de file des Républicains à Orléans

Orléans, France

La campagne des municipales 2020 à Orléans ressemble de plus en plus à un feuilleton ! Ce vendredi, le président du parti Les Républicains dans le Loiret, Olivier Geffroy, annonce qu'il est candidat pour être désigné chef de file de LR pour les élections municipales à Orléans. "Je l'ai annoncé à Christian Jacob [président des Républicains] que j'ai eu longuement au téléphone jeudi soir, je vais formaliser ma démarche dans les jours qui viennent auprès de la commission nationale d'investiture du parti".

Cette décision de l'actuel adjoint à la Sécurité à la mairie d'Orléans n'est pas anodine, puisque jeudi, Serge Grouard, l'ancien maire d'Orléans, avait lui aussi fait savoir qu'il sollicitait la commission nationale d'investiture(CNI) afin d'être le chef de file de LR aux municipales. Serge Grouard avait même expliqué que c'est Christian Jacob et Eric Ciotti, président de la CNI, qui l'avaient appelé et encouragé à le faire.

Cela avait suscité la colère d'Olivier Geffroy qui n'était "pas au courant de cette démarche" et se disait "choqué" : "on méprise les instances locales de LR", avait-il réagi auprès de France Bleu Orléans. "Christian Jacob m'a assuré que c'est Serge Grouard qui avait demandé à être investi chef de file et pas LR qui l'avait sollicité", explique le patron des LR du Loiret.

Au-delà de la brouille entre les deux hommes, cette situation traduit un débat entre deux lignes politiques au sein de LR : Serge Grouard, qui fut maire d'Orléans de 2001 à 2015, entend participer (à quelle place ?) à une liste concurrente à celle d'Olivier Carré, le maire sortant (ex LR), soutenu par En Marche.

Tandis qu'Olivier Geffroy sera candidat sur la liste d'Olivier Carré et plaide pour une large alliance allant de LREM à LR sur la même liste. Le président de LR 45 a d'ailleurs déjà commencé à participer aux réunions de la campagne électorale. La première adjointe d'Orléans, Muriel Sauvegrain, est sur cette même ligne, elle est directrice de la campagne d'Olivier Carré.

La commission nationale d'investiture des Républicains devra trancher. "On ne connaît pas le calendrier", indique Olivier Geffroy.