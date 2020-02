Municipales : opération séduction en Gironde pour Marine Le Pen, qui veut soutenir "au-delà des candidats RN"

Saint-André-de-Cubzac, France

Entre poignées de main et selfies, Marine Le Pen a fait un passage remarqué par le marché de Saint-André-de-Cubzac, en Gironde. La présidente du Rassemblement nationale a déambulé dans les allées du marché pendant plus d'une heure samedi 8 février avant de se rendre dans un restaurant à Cavignac où elle a tenu une conférence de presse.

La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen a enchaîné les selfies au marché de Saint-André-de-Cubzac. © Radio France - Solène de Larquier

Saint-André-de-Cubzac n'a pas été choisie au hasard pour cette sortie électorale : le Rassemblement national y soutient le seul candidat divers droites, Georges Belmonte, qui se présente face à deux listes de gauche. Georges Belmonte n'a pourtant pas de carte au Rassemblement national et il est soutenu par plusieurs partis et associations. Le déplacement de Marine Le Pen fait partie de la stratégie du parti qui souhaite montrer son ouverture vers d'autres partis "tant que ce sont des partis patriotes" dixit Edwige Diaz, référente départementale du RN, elle-même candidate à Saint-Savin.

Opération séduction de Marine Le Pen à Saint-André-du-Cubzac où elle soutient un candidat divers droite. © Radio France - Solène de Larquier

Une trentaine de candidats soutenus en Gironde, tous ne sont pas étiquetés RN

Marine Le Pen a ainsi annoncé le soutien du Rassemblement national à une trentaine de candidats, pas forcément étiquetés RN, en Gironde où le parti espère bien "_créer la surprise et remporter quelques mairie_s."

La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, prend la pose avec des candidats girondins qu'elle soutient en vue des municipales 2020. © Radio France - Solène de Larquier

A noter, contrairement à Robert Ménard (maire de Béziers soutenu par le RN) qui avait été fortement bousculé lors de sa venue à Saint-André-de-Cubzac en 2018, la visite de Marine Le Pen s'est déroulée sans trop d'accrocs, sous forte présence des forces de l'ordre. Quelques cris "Quittez notre ville !" ont retenti à son arrivée. Une poignée de personnes militant pour l'une des deux listes de gauche se sont rassemblés devant leur permanence proche du marché. Elles ont observé de loin la venue de la présidente du RN.

Une poignée de militants de l'une des deux listes de gauche aux municipales se sont rassemblés devant leur permanence proche du marché de Saint-André-de-Cubzac, en marge de la visite de Marine Le Pen. © Radio France - Solène de Larquier

Lancement d'une collecte pour récolter 9 millions d'euros

Lors de sa conférence de presse, la présidente du RN a également annoncé dans un futur proche le lancement d'une campagne d'emprunt auprès des Français pour financer les municipales et autres élections à venir (départementales et régionales l'an prochain). Une campagne lancée quelques mois avant la convocation du parti par un tribunal russe en juin pour 9 millions d'euros non remboursés. Marine Le Pen a balayé tout lien entre les deux avant d'affirmer à propos du prêt russe : "Nous allons le rembourser, ne vous inquiétez pas", sans préciser comment.