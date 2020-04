Municipales : " Pâques à la maison, à l'automne des élections ? "

La crise sanitaire actuelle a des conséquences politiques. Après la polémique du 1er Tour maintenu, le 2eme Tour des élections Municipales n'a pas eu lieu. Chez nous, quelques communes ( et pas les moindre ) et leurs candidats sont dans le flou. Votera-t-on en Juin ou à l'automne ?

Confronté à une crise sanitaire sans précédent, le gouvernement navigue à vue en matière de calendrier électoral. Elections municipales, Sénatoriales, Régionales, pas simple d'ajuster des calendriers qui dépendent directement d'un paramètre : la santé publique.

Le gouvernement se donne jusqu'à la mi-mai pour trancher. Il pourra s'appuyer sur le rapport du Conseil scientifique qui donnera son avis sur la tenue du second tour des élections municipales. La date du 21 juin est d’ores et déjà cochée mais au crayon à papier ....

2 hypothèses tiennent la route.

La première, heureuse, s'appuie sur la fin rapide de la crise sanitaire. Le Conseil d'Etat avait fixé au 27 mai la dead-line permettant la décision d'organiser le second tour le 21 juin. Le dispositif électoral serait monté en moins de 4 semaines. Un sprint et un défi logistique et administratif difficile à tenir ....

Le scénario pessimiste ( ou réaliste ) évoque un contexte sanitaire qui ne permet pas d'organiser les élections avant l'été.

Dans les communes ou un second tour était nécessaire, on remet les compteurs à zéro. Le premier tour est annulé. Tout simplement. Le laps de temps étant déraisonnable entre le premier tour du 15 mars et un second à l'automne ( Octobre ? ), les électeurs sont de nouveaux appelés aux urnes. Attention !!!! on garde les mêmes listes électorales. Aucune inscription possible si ce n'est les électeurs devenus majeurs entre-temps ou ceux ayant acquis la nationalité française. Ceux qui ont déménagé restent électeur dans la commune du 15 mars .....

Quid des candidats et de l'impact politique du report ?

Ceux qui avaient franchi la barre des 10 % et qui avaient rapidement déposé leur liste pour le 22 mars n'auront pas à le refaire mais ils peuvent se retirer. Ceux qui avaient préféré attendre devront remplir le dossier en Préfecture. Pour démêler cet imbroglio juridico-politique, le Ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a promis une nouvelle circulaire pour expliquer les modalités du futur scrutin ( en juin, septembre, octobre, etc .... )

Quoi qu'il en soit, qu'elle que soit sa date, le report des élections ne sera pas sans conséquence sur le nouveau scrutin. Dans les commune où un second tour est nécessaire et où l'enjeu est indécis, on pourrait dire que l'élection du 15 mars peut apparaître comme un sondage grandeur nature susceptible d'influer sur la nouvelle élection.

2 exemples :

- Porto Vecchio : au soir du premier tour, le nationaliste Don Mathieu Santini ( arrivé troisième mais en capacité de se maintenir ) a décidé de se retirer " pour ne pas troubler le jeu démocratique ". Il laisse libre les électeurs d'arbitrer le duel entre le nationaliste Jean Christophe Angelini et le maire sortant Divers Droite Georges Mela. Quel impact cette annonce dans le cas où les deux hommes seraient face à face dès le 1er tour ?

- Bastia : A Bastia, des alliances se sont dessiné entre les leaders des listes de l'opposition. Résultat, si on on vote à l'automne, il y a fort à parier que tous les candidats de mars ne repartiront pas en campagne. En tout cas, pas en tant que tête de liste, certains pourraient faire le choix d'une fusion, d'autres seraient tentés par faire cavalier seul ….

Juin ou Octobre, le gouvernement n'a donc pas tranché. Autre paramètre, un report des municipales à octobre entraînerait de facto celui des sénatoriales de Septembre. C'est bien connu, " une élection en cache toujours une autre ..."