Municipales : Patrick de Carolis n'est "pas le Parisien qui vient pour le soleil, je veux servir les Arlésiens"

Arles, France

Il est candidat en son nom et peu importe si cela peut surprendre, Patrick de Carolis pense que pour les municipales on n'a pas besoin de se lancer avec une étiquette. Il se lance donc dans la bataille arlésienne seul. Pour l'instant. Et il pense bien qu'il est légitime, lui, né à Arles en 1953, revenu s'y installer récemment. Il sait qu'il aura besoin de soutien mais il a dit-il "le temps".

Je ne suis pas idéologue, j'ai côtoyé les hommes politiques mais je ne me suis jamais encarté. Aujourd'hui j'essaie de servir ma ville, celle qui m'a vu naître celle qui m'a donné beaucoup - Patrick de Carolis

Son projet ? Il veut dit-il écrire un nouveau chapitre de l'histoire d'Arles. En quelques mots tourner la page Hervé Schiavetti, l'actuel maire communiste qui tient la ville depuis trois mandats et qui ne se représente pas.

Aujourd'hui on a besoin d'ouverture, de partage, on a besoin de rassembler cette population. Nous avons un plafond extraordinaire qui ne cesse de s'élever mais on a un plancher social qui ne cesse de s'affaisser, il faut reconstruire cet escalier

Le candidat passe déjà du temps dans les rues d'Arles, quand on lui dit que certains pourraient lui reprocher de vouloir revenir dans le sud pour chercher le soleil ou se reposer par exemple..il rit...et abonde.