Municipales : Patrick Nardin va succéder à Michel Heinrich à la mairie d'Epinal

Patrick Nardin va devenir le prochain maire d'Epinal et succéder à Michel Heinrich. Sa liste est arrivée en tête au second tour des municipales 2020 avec environ 48% des voix. Il a nettement dominé la liste d'union Benoît Jourdain / Christophe Petit (près de 38% des voix) et la liste écologiste de Fabrice Pisias.

Interrogé sur France Bleu Sud Lorraine, Patrick Nardin affirme que "c'est un honneur et une grande responsabilité" de devenir le maire d'Epinal. Patrick Nardin était entré au conseil municipal d'Epinal sous Philippe Séguin avant de devenir le premier adjoint de Michel Heinrich.