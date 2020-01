Municipales à Périgueux : le tweet anti-migrants de la tête de liste Rassemblement National

24000 Périgueux, France

Samedi dernier, 18 janvier, Frédéric Gojard, secrétaire départemental du Rassemblement National en Dordogne a tweeté un message où il s'en prend d'une manière très claire aux migrants et exprime tout aussi clairement qu'elle sera la politique du RN en cas de victoire aux élections : "La vie d'un migrant à Périgueux. Ce lève à midi, traîne jusqu'à 17h00, sort boire et dealer place francheville où parc Gamenson et sort en boîte jusqu'à 3h du matin. Pas d'apprentissage du français, pas de formation professionnelle. Avec le RN se sera terminé. ON ARRIVE."

Le tweet a provoqué des réactions vives sur le réseau social , comme celui du compte parodique DordogneIvre, créé début janvier et qui commente notamment l'actualité politique du département.

Frédéric Gojard n'en est pas à son premier tweet anti migrants. Le 4 janvier dernier, il condamnait la politique de la Suède en matière d'immigration. Le patron du Rassemblement National en Dordogne reconnait que ses prises de position sur un autre réseau social, lui ont également valu des problèmes : ses deux comptes facebook ont été bloqués, Il a du en créer un troisième. Mais le représentant du parti de Marine Le Pen assume ses propos sans états d'âme : il veut chasser les migrants de France.

Frédéric Gojard qui est le secrétaire départemental du Rassemblement National en Dordogne est également la tête de liste du RN pour les prochaines municipales. Sa liste n'a pas encore été officiellement présentée, il avoue lui-même qu'il lui manque encore des colistiers.