Pierre Allorant annonce qu'il ne sera pas candidat aux municipales à Orléans

Orléans, France

"Je suivrai tout ça avec attention, mais comme analyste" : ce lundi, en direct sur France Bleu Orléans, Pierre Allorant, doyen de la faculté de droit d'Orléans et auteur du livre "Orléans, les maires qui ont transformé la ville" (publié en octobre), a mis fin au suspense. "Non", il ne sera pas candidat aux élections municipale sen mars 2020 à Orléans.

Candidat (mais non élu) sur la liste de la socialiste Corinne Leveleux-Teixeira aux municipales 2014, Pierre Allorant avait expliqué, le 18 octobre dernier sur France Bleu Orléans, qu'il était en discussion avec d'autres personnalités politiques orléanaises à propos des municipales 2020, Richard Ramos (député Modem du Loiret), Nathalie Kerrien (LREM, conseillère municipale d'Orléans), Jean-Philippe Grand (candidat EELV)...etc.

Une rencontre avec François Bayrou pour parler des municipales à Orléans

Selon nos informations, Pierre Allorant a même rencontré le président du Modem, François Bayrou, lors d'un rendez-vous le 25 septembre dernier pour discuter des municipales à Orléans, et a également échangé avec le ministre (Modem) loir-et-chérien Marc Fesneau à ce sujet.

Et jusqu'à récemment, même s'il expliquait que ce n'était "pas une ambition de tirer une liste", l'universitaire orléanais n'excluait pas de se présenter aux municipales : "ma seule ambition, c'est fédérer, rassembler (...). Je pense que les orléanais et orléanaises méritent un projet, une alternative très large de rassemblement. Orléans a toujours été gouvernée au centre et il y a la place pour un très large rassemblement du Modem à la gauche". Visiblement, Pierre Allorant a dû constater que ce rassemblement n'est pas possible pour le scrutin de mars 2020 à Orléans.