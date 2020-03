MUNICIPALES - Portrait de maire : à Janvry Christian Schoettl est un maire qui a de folles idées

Quand Christian Schoettl, le maire de Janvry, dans l'Essonne, présente ses folles idées, les portes se ferment parfois. Mais le maire persévère et il finit souvent par avoir gain de cause. Et quand ses projets réussissent, quelques-fois au-delà de ses propres espérances, les félicitations pleuvent.

Janvry et son maire Christian Schoettl (sans étiquette) ont une réputation qui dépasse largement le département de l'Essonne où se niche cette petite commune de 672 habitants.

Le maire de Janvry se représente pour les élections municipales de 2020. Il n'y a pas d'autres listes dans la commune. Cela fait plus de trente ans qu'il est maire de Janvry. Christian Schoettl aime son village avec passion.

Le maire de Janvry aime la convivialité de ces moments © Radio France - Martine Bréson

Janvry, la commune du bonheur

L'objectif du maire de Janvry est tout simple : il veut que les habitants soient heureux. Et pour être heureux, quoi de mieux que de faire des choses ensemble, de partager des moments singuliers, de réaliser des projets en commun. C'est en tout cas la philosophie de Christian Schoettl.

On vit ensemble des moments heureux à Janvry - Commune de Janvry

L'imagination du maire, sa créativité n'ont pas de limite. Il a en tête des dizaines de projets tous plus "fous" les uns que les autres. Mais la folie n'empêche pas le sérieux.

Ses projets sont toujours bien ficelés. Et quand les autorités, effrayées par l'extravagance et la nouveauté de l'idée, lui opposent un refus, il persévère et il réussit souvent à convaincre. L'affaire ne s'arrête pas là car les projets, une fois réalisés, s'avèrent être des succès qui dépassent parfois les espérances des organisateurs.

Des chameaux, de la neige, une plage, un marché de Noël

L'un des plus grands succès de Janvry, c'est sûrement son Marché de Noël. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus beaux de France. Il attire chaque année près de 160.000 visiteurs. C'est l'une des fiertés du maire.

Marché de Noël à Janvry. - Commune de Janvry

Les courses de chameaux, de dromadaires et autres camélidés sont, jusqu'à présent, l'idée la plus folle du maire de Janvry. Et une très belle réussite. Les courses de chameaux, qui ont lieu en septembre dans un champ de la commune, ont fait venir 16.000 personnes dans ce petit village de l'Essonne. Les pays arabes, qui lui amènent les animaux, sont devenus des partenaires.

Course de chameaux à Janvry - Commune de Janvry

Plus personne dans le village ne s'étonne de découvrir des lamas dans un enclos dans la cour de l'annexe de la mairie. Et c'est aussi sans surprise dans la région que l'on voit partir le maire en vacances avec, derrière sa voiture, un van avec des chameaux.

Une piste de ski à "Janvoriaz", le nouveau nom clin d’œil de Janvry, est installée sur un terrain de la commune quand vient l'hiver. Il faut qu'il fasse très froid (impossible donc cette année) pour que la piste de ski voit le jour. Dès que les températures sont assez basses, le maire sort le canon à neige et ouvre la piste de ski. On peut y apprendre à skier et y faire de la luge. On peut aussi, à cette occasion, boire du vin chaud et manger des tartiflettes.

"Janvoriaz" - Commune de Janvry

Janvry a aussi sa plage en été avec sable, transats, parasols et piscine. Cette plage, il a fallu la défendre bec et ongles. Pour cela, le maire et ses adjoints n'ont pas hésité à se mouiller au sens propre. En costume et avec leur écharpe, ils ont posé dans l'eau de la piscine et ils ont fini par obtenir gain de cause.

Les élus de Janvry défendent leur piscine - Commune de Janvry

A Janvry, il y a aussi le café bédouin, le repas des bénévoles, et le grand spectacle son et lumière qui attire les foules tous les étés.

De la folie et du sérieux

Face à tant d'idées originales, on pourrait penser que Christian Schoettl n'est pas très sérieux. Faux. Le maire de Janvry ne veut surtout pas être un "gentil organisateur de club Med". Il a, comme il dit, "des fondamentaux". Cela fait des années, par exemple, qu'il n'a pas augmenté les impôts et le budget est parfaitement maîtrisé.

Ce qu'il souhaite avant tout, c'est que chacun trouve sa place dans la commune et que toutes les choses qui s'y passent rapprochent les habitants, les soudent et leur permettent de vivre le mieux possible.

Mariage original à Janvry - Commune de Janvry

Christian Schoettl a aussi créé, sur une autoroute, la première gare autoroutière d'Europe. Cela lui a pris 15 ans pour convaincre. Il a réussi et aujourd'hui cela concerne des millions de voyageurs.

Des plus petits aux plus grands, les habitants sont mobilisés

La grande fierté du maire de Janvry c'est aussi les 260 bénévoles qui travaillent pour la réussite de tous les projets de la commune. Ces bénévoles se retrouvent tous les ans autour d'un somptueux repas pour les remercier de leur travail et de leur investissement personnel.

Le maire, lui aussi, donne de sa personne. Si vous insistez, on vous confiera qu'il n'a pas hésité à enfiler un tutu de danseuse classique pour le bien d'un spectacle.

Le maire de Janvry n'hésite pas à porter un tutu pour un spectacle © Radio France - Martine Bréson

Un maire au plus près des gens

Si vous voulez rencontrer le maire de Janvry, n'allez pas à la mairie, vous aurez peu de chance de le voir dans son bureau. Il n'y est pratiquement jamais. Et pourtant, il travaille pour la commune tous les jours, du matin au soir, mais son bureau est installé devant une grande baie vitrée dans une annexe.

Le "bureau" du maire de Janvry © Radio France - Martine Bréson

Cette annexe de la mairie est un grand corps de ferme. Dans la salle où il travaille, il y a une énorme cheminée, des poutres au plafond, un comptoir pour prendre l'apéro. Dans la cour, des lamas et des chèvres sont dans un enclos. Dans un autre bâtiment, des bénévoles s'affairent autour des costumes d'un ancien spectacle.

Le maire aime cet endroit où il est "au milieu des gens". Les enfants de l'école toute proche savent qu'ils peuvent aller vers lui à tout moment et ils n'hésitent pas à le faire.

Chritian Schoettl raconte qu'un jour, une petite fille est venue lui parler pour lui dire qu'un gros chien lui faisait peur et l'empêchait de rentrer chez elle. Ce problème a été réglé aussitôt.

Et si vous voulez savoir quelle est la personne que le maire va rencontrer, regardez sa cravate. Plus les éléphants de sa cravate sont gros, plus la personnalité qu'il doit voir est importante : un clin d’œil pour initiés seulement.