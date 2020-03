MUNICIPALES - Portrait de maire : en Limousin, Christine de Neuville est devenue maire par exaspération

A 61 ans, Christine de Neuville brigue un quatrième mandat dans sa petite commune de Vicq-sur-Breuilh en Haute-Vienne. Il y a 19 ans, elle est devenue "maire par exaspération", en cherchant à redynamiser son village dont le bourg était en train de mourir.

"Je suis devenue maire par exaspération", raconte Christine de Neuville. Élue maire de Vicq-sur-Breuilh pour la première fois en 2001, elle n'avait jamais imaginé faire de la politique. C'est en 1989 qu'elle se lance et devient conseillère municipale de cette petite commune de Haute-Vienne de 1350 habitants. Un voisin agriculteur la convainc de venir aux communales pour être "utile". Rapidement, cette enseignante, mère de quatre enfants, va être agacée de voir que rien ne bouge et que le bourg de son village est en train de mourir.

Première femme élue à Vicq-sur-Breuilh

A son arrivée au conseil municipal en 1989, elle est la première femme élue à Vicq. "A l'époque, un tract a circulé disant que j’allais empêcher le conseil municipal de réfléchir !", se souvient-elle en riant. Pendant ses deux mandats de conseillère, elle essaye de lancer des projets, mais elle se heurte à des fins de non recevoir.

Alors quand en 2001, le maire sortant se représente, Christine de Neuville monte une liste sans étiquette. Elle est élue et devient la première femme maire à la tête de Vicq-sur-Breuilh. Elle se souvient du pourquoi de son engagement : "notre commune avait subi de très gros bouleversements avec l'arrivée de l'autoroute A20. Nous étions ainsi passés d'un temps de trajet de 45 à 20 minutes de Limoges. On a donc vu arriver de nouvelles populations. J'avais très peur qu'on devienne une commune dortoir, si on ne créait pas des commerces et des services pour ces nouveaux habitants. Notre bourg était en train de mourir".

En 2001, Christine de Neuville est la première femme maire élue à Vicq-sur-Breuilh © Radio France - Isabelle Gaudin

Aujourd'hui, elle parle avec beaucoup de fierté des commerces qu'elle a contribué à réimplanter. "Le premier commerce qu'on a réinstallés, c'est une boulangerie. On a pris le taureau par les cornes, ça devait être tout de suite après qu'on soit élu en 2002 ou 2003. On a refait un fournil et Nicolas est arrivé. Il est encore là aujourd'hui, il a construit sur la commune et sert du pain dans d'autres communes aux alentours."

Après la boulangerie, Christine de Neuville se fait la réflexion qu'il n'y a pas d'endroit "où en sortant de la mairie, je pouvais dire bon allez viens on va déjeuner ensemble !" La mairie est alors propriétaire d'un bâti ancien dans le bourg et avec l'aide des collectivités, l'équipe en place créé un restaurant et trouve un couple de gérants : "ils sont toujours là, ça fait 11 ans maintenant donc tout va bien", se félicite la maire de Vicq-sur-Breuilh.

Depuis son premier mandat, Christine de Neuville a réimplanté trois commerces dans le village © Radio France - Isabelle Gaudin

Une épicerie coopérative avec des porteurs de parts de 25 euros

Le dernier "bébé" de Christine de Neuville, c'est l'épicerie appelée le Petit Breuilh. Il s'agit d'une SIC, d’une Société coopérative d’intérêt collectif, qui fait épicerie, bar, produits locaux, librairie et presse. Pour faire exister ce lieu, il y a une soixantaine de porteurs de parts de 25 euros, et c'est géré avec des bénévoles. Une salariée, Marylène, a été embauchée.

"On me demandait depuis longtemps d'avoir une espèce d'épicerie de proximité pour du dépannage et puis on me demandait aussi d'avoir un bar qui puisse être ouvert après la fermeture du restaurant parce que le restaurant n’est ouvert qu'à midi. Le musée me demandait un endroit où les visiteurs puissent aller après la sortie. Donc on s’est dit qu’en réunissant ces trois flux, on pourrait essayer de monter quelque chose", explique Christine de Neuville.

Une soixantaine d'habitants ont acheté des parts de 25 euros dans l'épicerie coopérative, gérée par des bénévoles © Radio France - Isabelle Gaudin

"Nous avons monté la médiathèque du Père Castor, une des premières ruches en monde rural"

Parmi ses grandes réussites, la maire de Vicq-sur-Breuilh pointe la médiathèque du Père Castor. "Le Père Castor, beaucoup d'entre nous ont lu quand ils étaient petits, Boucle d'Or et les trois ours ou la poule rousse, et il se trouve que dans une commune voisine qui s'appelle Meuzac, on a reçu les archives du Père Castor. A suite d'une mobilisation de quelques élus dont j'étais, on a conservé ces archives qui sont classées à l’UNESCO et qui ont donné l’opportunité de faire une bibliothèque en monde rural, c'est une des premières ruches."

Toujours dans le secteur culturel, Christine de Neuville est particulièrement fière d'avoir participé au sauvetage du presbytère de Vicq-sur-Breuilh et d'en avoir fait le musée d'art naïf, d'art brut et de pratiques singulières du Limousin. "A ma connaissance , il n'y en a que deux en nouvelle Aquitaine, le second étant en banlieue de Bordeaux à Bègles. C’est un musée qui candidate pour devenir musée de France cette année, il a créé cinq ou six emplois, donc je suis très heureuse de ça." Ce musée génère 10.000 visites par an.

Le musée d'art naïf, d'art brut et de pratiques singulières du Limousin génère 10.000 visites par an © Radio France - Isabelle Gaudin

"C'est sympa pour un maire de pouvoir se retourner derrière soi et de se dire “j'ai pas tout fait mais j'ai au moins servi à ça” !

Le sourire toujours aux lèvres, Christine de Neuville confie qu'elle "est ravie d'être maire", et c'est pour cette raison qu'elle brigue un quatrième mandat : "en 2001, il n'y avait aucun commerce, on en a trois aujourd'hui. Donc c'est sympa pour un maire de pouvoir se retourner derrière soi et de se dire “j'ai pas tout fait mais j'ai au moins servi à ça” ! Enthousiaste, elle termine : "je trouve que c'est un cadeau de la vie que d’être maire parce que justement on sème et qu’à l'intérieur d'un même mandat, on peut récolter."