Municipales à Laxou : pour 33 voix, Laurent Garcia retrouve son fauteuil de maire

Laurent Garcia va redevenir maire de Laxou. Sa liste "Vivons Laxou" a recueilli 50,47 % des voix au second tour des élections municipales ce 28 juin 2020. Il l'emporte face à Laurence Wieser pour 33 voix d'avance seulement lors d'une campagne qui a toujours été très serrée.

Laurent Garcia a déjà remporté deux campagnes municipales en 2008 et 2014. Il avait laissé son fauteuil de maire en 2017 à sa première adjointe Laurence Wieser, afin de devenir député de Meurthe-et-Moselle.

Garcia tend la main

"Un retour gagnant", pour Laurent Garcia qui ne veut pas céder au triomphalisme :

"Il faut avoir le triomphe modeste quand on gagne de 33 voix et je tends la main à Laurence Wieser qui a été mon adjointe et à qui j'avais laissé la place. Le temps est désormais à l'apaisement et il faut travailler tous ensemble."

Une main tendue pas franchement du goût de Laurence Wieser, qui s'était exprimée quelques minutes plus tôt sur France Bleu Sud Lorraine :

"Si j'ai fait le choix de partir seule avec les neuf adjoints et une partie du conseil municipal, c'était parce qu'on ne partageait plus les mêmes valeurs. Les trois derniers mois nous ont confirmé dans notre choix. Il a une équipe, il va diriger la commune et nous serons au conseil municipal à ses côtés mais dans l'opposition."

Laurent Garcia va donc céder son siège de député de Meurthe-et-Moselle. Sa suppléante Pascale Cesar, élue à Heillecourt, devrait prendre la suite à l'Assemblée nationale.

