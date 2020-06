Municipales à Marseille : pourquoi l'incertitude règne sur la succession de Jean-Claude Gaudin ?

Les listes du Printemps Marseillais terminent en tête du second tour des municipales à Marseille mais ça ne suffit pas pour ravir le fauteuil de Jean-Claude Gaudin. Le mode de scrutin pour l'élection du maire à Marseille est différent ici et Michèle Rubirola n'est pas encore sûre d'être élue.

La gauche a gagné, la droite pas encore perdu : à Marseille Michèle Rubirola gagne haut la main le suffrage populaire et une majorité relative au conseil municipal. Les listes du Printemps Marseillais, menées par la médecin et élue locale EELV, quasi-novice en politique, dépassent largement sur la ville celles de la présidente Les Républicains de la métropole et du département Martine Vassal : 38% contre 30%. Mais, comme à Paris et à Lyon, le scrutin ici se joue par secteur.

Et ce second tour débouche sur une majorité relative pour la gauche, lorsqu'il s'agira d'élire le successeur de Jean-Claude Gaudin. Ce devrait être a priori ce vendredi lors d'un "troisième tour" devant les 101 conseillers municipaux. Un troisième tour qui peut réserver des surprises.

Samia Ghali en arbitre

L'alliance du Printemps Marseillais remporte quatre secteurs, Les Républicains sortants trois et la sénatrice ex-PS Samia Ghali conserve sa mairie dans les quartiers nord. Elle a gardé le silence durant toute cette campagne du second tour. Elle se retrouve en quelque sorte en position d'arbitre, tout comme le dissident Les Républicains Bruno Gilles. L'idée peut lui venir de céder pour un bon prix le ralliement de ses quelques conseillers à la sortante Martine Vassal.

Chaque secteur envoie un nombre de 8 à 16 élus au conseil municipal. Ce sont eux qui éliront le maire ou plutôt la maire. Pour avoir la majorité absolue, il faut 51 élus sur les 101 de cette assemblée. On comprend donc l'importance des éventuelles discussions toute cette semaine.