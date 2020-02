MUNICIPALES 2020 - Troisième meeting de campagne pour Poitiers Collectif

Poitiers Collectif a organisé son premier meeting de campagne ce mercredi soir dans une salle du centre socio-culturel des 3 Cités de Poitiers. La tête de liste, Léonore Moncond'huy, une conseillère régionale EELV de 29 ans, a été choisie il y a plus de deux mois lors d'un débat citoyen.

Poitiers, France

Poitiers Collectif a organisé son troisième meeting de campagne ce mercredi soir dans le quartier populaire des 3 Cités, à un peu plus d'un mois des élections municipales. Cette liste atypique, issue d'un mouvement citoyen de gauche, est soutenue par six formations, dont des représentants étaient présents ce mercredi à Poitiers : Europe-Ecologie Les Verts, Génération.s, Nouvelle Donne, le Parti Communiste Français, Génération Ecologie et A Nous La Démocratie. La tête de liste Léonore Moncond'huy, une conseillère régionale EELV de 29 ans, a été choisie lors d'un débat citoyen au mois de novembre.

Plus de la moitié des colistiers non-encartés

Poitiers Collectif est né au printemps 2018 avant de se constituer comme liste officielle pour les municipales en fin d'année dernière. L'idée est d'associer au maximum les habitants aux décisions politiques. "Le projet avant les têtes et les têtes avant la tête", a l'habitude de dire Léonore Moncond'huy, la tête de liste, qui a été choisie après 5h de débat interne mi-novembre. Le projet a en effet eu le temps de mûrir entre la constitution du collectif et l'officialisation de la liste pour les municipales. Poitiers Collectif met en avant la mixité de sa liste : sur 53 colistiers au total, plus de la moitié ne sont pas encartés dans un parti politique. La formation met en avant son horizontalité. D'ailleurs, ce mercredi soir, Léonore Moncond'huy ne s'est exprimée qu'après l'ensemble des représentants des organisations qui forment Poitiers Collectif. Un discours de clôture plutôt qu'un discours d'ouverture pour la tête de liste, un procédé assez inhabituel dans les meetings pour être remarqué.

200 personnes environ ont fait le déplacement pour ce nouveau meeting dans le quartier des Trois Cités à Poitiers. © Radio France

Dans la salle, beaucoup d'électeurs encore indécis, comme Michelle, une habitante du quartier des Trois Cités. "Je suis simplement venue écouter les idées de ces personnes qui vont parler, après je jugerai", explique cette septuagénaire qui vit à Poitiers depuis deux ans. Mireille hésite elle aussi à un mois des municipales mais le discours de la tête de liste, Léonore Moncond'huy, semble l'avoir convaincue : "Je pense qu'il y a des choses construites et qu'il y a certainement de la profondeur dans leur travail et que peut-être on peut avoir confiance".

Le contenu du programme de Poitiers Collectif très centré autour de l'écologie séduit de nombreuses personnes venues au meeting. C'est le cas de Sarah, une étudiante de 21 ans. "J'ai beaucoup de convictions écologiques et je suis un peu déprimée par la politique. Je trouve que c'est un beau projet qu'il y a à Poitiers Collectif", sourit-elle à la sortie du meeting. Poitiers Collectif a effectivement fait de la lutte contre le réchauffement climatique un de ses axes de campagne.