Municipales : procurations facilitées pour limiter l'abstention en cette période d'épidémie de coronavirus

Le second tour des élections municipales arrive à grands pas. 247 communes sont concernées dans le Nord et le Pas-de-Calais. Après l'abstention importante au premier tour, à cause de la crise du Covid-19, les autorités ont simplifié les procurations. Nous avons suivi les gendarmes à domicile.

J moins 5 avant le second tour des élections municipales. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, on votera dimanche 28 juin dans 247 communes, toutes les autres ayant élu leur maire dès le premier tour, le 15 mars. Pour que l'abstention ne soit pas aussi importante voire plus forte qu'au premier tour, les autorités ont simplifié les procurations, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ou ne le veulent pas, par peur du Covid-19.

Il n'est plus nécessaire de justifier cette demande de procuration

Une personne peut prendre les procurations de deux électeurs, au lieu d'un habituellement

Les procurations du premier tour restent valables

Pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer pour établir ces procurations, policiers et gendarmes se déplacent à domicile de façon plus souple

A domicile avec les gendarmes d'Hallennes-lez-Haubourdin

"On invite quand même les gens à avoir une raison particulière", explique le sous-lieutenant Loïc Pessé, qui commande la brigade de gendarmerie d'Hallennes-lez-Haubourdin, dans les Weppes, "mais on ne leur demande plus d'en justifier. On prend l'adresse, et on se transporte sur place. Il faut que le plus grand nombre de personnes puisse voter".

ECOUTEZ : Loïc Pessé, commandant de la brigade de gendarmerie d'Hallennes-les-Haubourdin Copier

Cette après-midi-là, les gendarmes frappent chez un habitant de Santes, âgé de 87 ans, qui a des difficultés pour se déplacer. "J'ai toujours voté", affirme Paul Candeille, "pour moi, c'est important", même s'il reconnaît que "c'est difficile, surtout avec le Covid".

C'est notre devoir de faire ces procurations à domicile en temps de crise

Munis de masques, les deux gendarmes établissent le document pour que son fils obtienne procuration, et puisse voter à la place de son père. Pour le gendarme Vincent Guidez, "c'est notre devoir de faire les procurations à domicile pour ces gens, qui ont envie de voter, qui se sont battus pour le droit de vote, et ont besoin d'être rassurés. Il faut que tout le monde soit informé que c'est possible, surtout en temps de crise sanitaire".