Municipales : psychodrame électoral à Rochefort

A peine scellé, l'accord de fusion entre les listes de Rémi Letrou et Alexis Blanc vole en éclat. Une liste de fusion a bien été déposée en sous-préfecture, mais s'estimant trahi, Alexis Blanc a tenté mardi soir de déposer sa propre liste. En vain pour l'instant. Le tribunal administratif est saisi.

La fusion des listes de Rémi Letrou et d'Alexis Blanc représentait 34% des voix au premier tour des municipales. Mais la tentative de battre Hervé Blanché, le maire sortant (arrivé avec 44% des voix le 15 mai) a tourné court.

Les candidats qualifiés pour le deuxième tour des élections municipales avaient jusqu'à mardi à 18h pour déposer leurs listes pour le 28 juin. La journée a été l'occasion d'un psychodrame à Rochefort. A peine scellé, l'accord de fusion entre les listes de Rémi Letrou (divers gauche) et d'Alexis Blanc (divers centre) vole en éclat ! Un accord trouvé dans la douleur entre ces deux listes pesant en tout 34% des voix au premier tour. Il s'agissait de tenter de battre le maire sortant Hervé Blanché (divers droite), qui avait réuni plus de 44% des suffrages le 15 mars dernier.

Cet accord prévoyait le retrait d'Alexis Blanc, contre l'intégration de neuf de ses colistiers sur une liste conduite par Rémi Letrou. Mais au dernier moment mardi après-midi, Alexis Blanc a voulu déposer sa propre liste, ce que le sous-préfet a refusé. L'affaire doit maintenant être tranchée par le juge administratif, avant la fin de la semaine. Comment en est-on arrivé là ? Explications.

Accord trahi

Selon le récit d'Alexis Blanc, tout s'est joué mardi matin, quand il découvre dans un mail le projet de liste de Rémi Letrou. Selon Alexis Blanc, cette liste trahit l'accord négocié jusqu'à la veille au soir. Deux de ses candidats sont écartés de l'agglo, deux autres ne sont plus en position éligible. Alexis Blanc change alors d'avis. Lui qui avait accepté à regret de se retirer de la course, actant pour lui la fin de dix ans de combats politiques rochefortais, débarque à Rochefort avec l'intention de déposer sa propre liste.

Comme il lui manque quatre colistiers démissionnaires après le premier tour ("Ils ont tenté de saborder ma liste, en vain" décrypte Alexis Blanc), le candidat centriste se tourne vers l'extrême droite. Il contacte Dominique Droin, arrivé quatrième le 15 mars avec un peu plus de 9% des voix, ce qui l'empêche de se maintenir, mais pas de fusionner avec une liste qualifiée. Dominique Droin valide alors le transfert de quatre colistiers, "dont trois ont été mes colistiers en 2014" précise Alexis Blanc.

Dominique Droin appelé en renfort

Fort de tous ses documents, Alexis Blanc arrive en sous-préfecture à 17h30. Mais le sous-préfet refuse alors d'enregistrer sa liste. En cause notamment, ses neuf colistiers partis avec Rémi Letrou. Ce dernier avait obtenu l'enregistrement de sa liste de fusion en début d'après-midi, et le système informatique ne permet de les enregistrer une deuxième fois. Et puis il y a ce document, signé de la main d'Alexis Blanc, qui autorise la fusion. Un faux, jure le candidat centriste, qui affirme avoir saisi en référé le tribunal administratif. Ce dernier doit trancher l'imbroglio dans les trois jours.

De son côté Rémi Letrou affirme "tomber des nues". Promet qu'il a construit cette liste de fusion dans la transparence. Et dénonce une manœuvre de dernière minute d'Alexis Blanc, qui selon Rémi Letrou "prouve une nouvelle fois qu'il n'est pas fiable". Quelle que soit l'issue judiciaire de cette affaire, Rémi Letrou ne se fait plus beaucoup d'illusion pour le 28 juin. "Politiquement, c'est désastreux" se lamente le candidat de gauche, convaincu qu'Hervé Blanché, le maire sortant, a désormais un boulevard devant lui pour être réélu.