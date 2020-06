Municipales : que se passera-t-il dans les communes où personne ne sera élu le 28 juin, faute de candidats ?

Faute de candidats à élire, des communes de plusieurs régions seront privées de maire le 28 juin. Quatre communes de plus de 1.000 habitants, trois dans l'Ain et une en Eure-et-Loir, sont notamment concernées. Que va-t-il se passer ? France Bleu vous explique.

16,5 millions d'électeurs sont appelés à se rendre aux urnes le 28 juin pour le second tour des élections municipales dans environ 5.000 communes. Mais dans plusieurs régions de France, le scrutin n'aura pas lieu faute de candidat. C'est le cas notamment dans quatre communes de plus de 1.000 habitants - Buellas, Péron et Pont-d'Ain (Ain) et Prunay-le-Gillon (Eure-et-Loir) - ainsi qu'à Saint-Sylvestre, village de 623 habitants situé en Haute-Savoie, où personne ne s'est porté volontaire pour succéder au maire sortant entre le premier et le second tour. Que se passera-t-il dans ces communes privées de maire après le 28 juin ?

Une "délégation" désignée par la préfecture

C'est au préfet que revient la responsabilité de désigner, dans les huit jours après le second tour, une "délégation spéciale" composée de trois à sept membres, choisis si possible parmi des fonctionnaires retraités, disposant d'une bonne connaissance du fonctionnement de l'administration locale ou d'anciens élus locaux volontaires. A charge pour eux d'organiser un scrutin communal dans les trois mois. Le mandat de cette délégation peut être prolongé jusqu'à ce que des candidatures émergent pour constituer un conseil municipal.

"Il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent sur cette délégation. Ses pouvoirs sont extrêmement restreints" expliquait Christian Naux, spécialiste du droit électoral, sur France Bleu en février. "Elle ne peut pas engager les finances de la commune par exemple, c'est vraiment de la gestion courante. Elle maintient la barque, s'occupe des missions urgentes et des actes d'administration courantes, comme payer les fonctionnaires, jusqu'à la réalisation de nouvelles élections, peu importe le temps que ça prend."

Fusions de communes

Pour éviter que la situation ne se prolonge indéfiniment le préfet peut toutefois proposer la fusion avec une commune voisine. Elle doit alors être votée par le conseil municipal de cette dernière. Le nombre de sièges au conseil municipal est ensuite réparti entre les deux communes.

Selon Christian Naux, "il n'existe pas de sanction spécifique en l'absence de maire. En revanche, l'Etat incite fortement à la fusion, il ne faut pas se cacher. Il incite les petites communes à se regrouper pour être plus efficaces. Mais je n'ai jamais entendu parler de fusion forcée suite à une délégation spéciale qui n'aurait pas réussi à mettre en place des élections. Et puis il n'y a que quatre conseils municipaux par an pour les petites communes, ce n'est pas très lourd. On finit souvent par trouver quelqu'un."

Avant le premier tour des élections municipales le 15 mars, 106 communes n'avaient pas de candidat.