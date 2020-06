Municipales : quels enjeux pour le second tour dans notre région ? Le politologue Tristan Haute répond

On vote dans 247 communes du Nord-Pas-de-Calais dimanche 28 juin pour le second tour des élections municipales. Quelles enjeux pour ce scrutin? Le politologue de France Bleu Nord, Tristan Haute, chercheur associé à l'université de Lille, analyse la situation.

Dans les 247 communes de notre région qui n'ont pas élu leur maire au premier tour le 16 mars, le second tour se tiendra dimanche 28 juin. Un scrutin particulier, trois mois et demi après le premier tour, qui est encore marqué par l'épidémie de coronavirus. On décrypte les enjeux avant la fin de la campagne électorale avec le politologue Tristan Haute, chercheur associé à l'université de Lille.

La question de l'abstention

Le premier tour avait été marqué par une abstention record, à l'avant-veille du confinement : 47% de participation seulement pour choisir l'élu préféré des Français. "On risque de retrouver un chiffre assez similaire de participation, d'autant que les communes qui ont besoin d'un second tour sont souvent de plus grandes villes, où la participation est souvent beaucoup plus faible." analyse Tristan Haute.

Malgré le recul de l'épidémie et l'instauration de mesures barrières strictes -port du masque obligatoire, distanciation sociale, gel hydroalcoolique- le Covid 19 risque de diminuer le nombre de personnes se rendant aux urnes.

Une "prime au sortant" au second tour?

Beaucoup de maires sortants ont été réélus au premier tour : seules 247 communes sur les plus de 1500 que comptent le Nord-Pas-de-Calais organisent un second scrutin.

A Lille, Bailleul, ou encore au Touquet, le maire sortant est en ballottage. Ils ont dû gérer la crise du coronavirus au niveau local : est-ce que ça pourrait leur profiter dimanche? "On a des maires sortant qui sont en très bonne position pour reconquérir leur fauteuil. Est-ce qu'on va observer un renforcement de "l'effet sortant" comme on a pu le voir au premier tour ? Ce n'est pas garanti. Il y a une déconnexion, notamment dans les grandes villes comme Lille, entre l'appréciation d'une bonne gestion de la crise sanitaire et les intentions de vote."

De nouvelles mairies Rassemblement National?

Le Rassemblement National avait fait de l'ancien bassin minier le terrain à conquérir pendant sa campagne. Si à Hénin-Beaumont, Steeve Briois, le maire RN, a été réélu du premier coup, le parti d'extrême-droite n'a pas eu les résultats escomptés, comme à Denain par exemple.

Mais il a réussi à maintenir ses candidats au second tour dans quelques autres, comme à Bruay-la-Buissière, Wingles ou encore Oignies. "Le RN a encore quelques chances de ravir certaines villes, notamment Marles-les-Mines, à la faveur d'une fusion de liste et d'une triangulaire incertaine. Aussi Bruay-la-Buissière, même si la gauche part favorite grâce à une fusion de liste."

Les résultats du second tour et leur analyse seront à écouter en direct dimanche 28 juin, dès 19h45 sur France Bleu Nord.