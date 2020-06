Municipales à Marseille : "Qui peut imaginer que Samia Ghali donne les clés à la droite ? " (Benoît Payan)

Rien n'est gagné encore pour le Printemps Marseillais malgré son avance au second tour des élections municipales à Marseille avec quatre secteurs. Tout se jouera vendredi lors du troisième tour. Le Printemps Marseillais décroche 42 sièges, Les Républicains 39 et la liste de Samia Ghali (Marseille avant tout), huit. C'est donc elle qui peut faire basculer la balance et tous les partis le savent. Mais à gauche, au Printemps Marseillais, on ne veut pas imaginer que l'ancienne membre du Parti socialiste choisisse la droite. Sur France Bleu Provence ce lundi matin, Benoît Payan, élu maire dans le 2esecteur (2e et 3e arrondissements) et porte-parole du Printemps Marseillais lui lance une sorte d'appel.

"Qui peut imaginer que Samia Ghali donne les clés de la ville à la droite qu'elle a combattue pendant 25 ans ? Qui peut imaginer que Samia Ghali fasse vivre et survivre le système opéré par Jean-Claude Gaudin ?" - Benoît Payan

Samia Ghali a donc les clés en main et reste pour l'instant silencieuse. Même si la gauche se montre confiante, elle pointe du doigt le mode de scrutin à Marseille (l'élection par secteurs issue de la loi PLM), Benoît Payan évoque une "anomalie démocratique".

Le Printemps Marseillais savoure pourtant le score global, mais aussi certains secteurs remportés, comme le 4e (6e et 8e arrondissements), fief de Jean-Claude Gaudin, par Olivia Fortin.

"Qu'est ce qu'on peut noter ce matin ? Que la droite n'est plus en mesure de gouverner cette ville. Martine Vassal qui a lourdement perdu son secteur n'est plus en mesure de fabriquer une majorité."