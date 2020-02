Municipales : recherche candidat désespérément

Dans certains villages, le maire a décidé de jeter l'éponge. Parce qu'il est trop âgé, parce qu'il s'est retrouvé pendant six ans bien seul pour gérer la commune ou tout simplement parce qu'il veut faire autre chose. Et parfois, il est bien compliqué de trouver des remplaçants.

Je ne veux pas que ma commune disparaisse explique Othilie, habitante de Barcelonne à côté de Chabeuil.

A Barcelonne, dans la Drôme 350 habitants, le maire a décidé de ne pas se représenter. Et jusqu'à la semaine dernière il n'y avait pas de candidat. Une jeune barcelonnaise de 21 ans, Othilie a décidé d'aller démarcher ses concitoyens. Ils étaient trois ce lundi et ce jeudi, ils vont déposer une liste complète à la préfecture de la Drôme. Othilie est allée frapper aux portes, expliquer que s'il n'y a pas de candidat, la commune sera gérée par la préfecture qui organisera de nouvelles élections et que si à nouveau il n'y a pas de candidat la commune sera rattachée à une commune voisine.

Avec ces arguments et en expliquant que la limite de dépôt des listes, c'est ce jeudi, Othilie est parvenue à convaincre des habitants de se présenter

A la Souche, la liste sera incomplète

Dans ce village d'Ardèche,le maire, un artisan de 41 ans a décidé de ne pas se représenter. Trop de travail et depuis six ans plus une minute à lui et pour ses trois enfants. Cette semaine in extremis, d' anciens élus sont parvenus à monter une liste. Ils ont réuni sept noms, il en faut onze : la liste ne sera pas complète. Mais d'autres candidats peuvent se déclarer entre les deux tours et compléter la liste.

A Gras, finalement le maire se représente

Pas plus de candidat à Gras en Ardèche. Le maire qui avait annoncé il y a un an qu'il ne repartirait pas a finalement cédé : Jean-Paul Croizier a monté une liste, mais il l'a fait parce qu'un jeune est venu le trouver pour lui dire qu'il veut bien prendre sa succession, mais pas tout de suite. Jean-Paul Croizier devrait être réélu maire et il mettra le pied à l'étrier à ce jeune élu qui en cours de mandat deviendra maire.