Coronavirus : Et si les Municipales étaient reportées, qu'en pensent les candidats à Nîmes ?

Et si Emmanuel Macron annonçait un report des élections municipales ? Le chef de l'État prend la parole ce jeudi soir, à 20 heures, alors que le pays est touché par la crise du coronavirus. Et selon nos confrères du JDD, l'Élysée envisage de repousser le scrutin, à 3 jours du premier tour. À Nîmes, les candidats se sont exprimés sur la question mercredi 11 mars, à l'occasion d'un débat organisé par France 3 Occitanie et France Bleu Gard Lozère.

Des avis partagés sur la question

Pour Yoann Gillet, candidat du Rassemblement National, la question ne se pose pas : "Il faut les maintenir. Je pense que toutes les mesures sont prises par les autorités, pour assurer un scrutin dans de bonnes conditions." Un avis également partagé chez l'écologiste Daniel Richard. Mais chez Vincent Bouget, candidat communiste, un léger doute subsiste : "Je pense qu'il faut les maintenir, mais cela peut être complexe. Il faut surtout un grand plan de financement de l'hôpital public pour répondre à cette crise du coronavirus."

Même question posée à Yvan Lachaud, candidat de la liste Nîmes en mieux, mais une réponse bien différente cette fois-ci : "Je ne sais pas ce qu'il faut faire, et je n'aimerais pas être à la place de celui qui doit prendre la décision." En clair, bon courage à Emmanuel Macron. Pour l'heure, pas de commentaire de la part du maire sortant Jean-Paul Fournier.