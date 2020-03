Municipales : vers une triangulaire à Poitiers, courte tête pour Alain Claeys

A 20 heures 40, on connaît les résultats définitifs pour ce premier tour des élections municipales à Poitiers. Alain Claeys, le maire DVG sortant, arrive en tête avec 28,21% des voix, devant Léonore Moncondhuy, "Poitiers collectif" à 23,89%. Anthony Brottier, candidat LREM, remporterait 18,37% des suffrages. Tandis que Thierry Alquier, LR, et Christiane Fraysse pour les Verts frôleraient la barre des 10% sans la dépasser : 9,82% pour le candidat LR et 9,96% pour la conseillère municipale d'opposition. Il faut 10% pour se maintenir. Au-dessus de 5% les listes peuvent en effet fusionner en vue du second tour. Dans cette configuration, et en tenant compte de ces premières estimations, si la liste de Christiane Fraysse s'allie à celle de Léonore Moncond'huy soutenue par EELV, cette dernière disposerait mathématiquement de 34% des voix. Le rassemblement national Kevin Courtois pour sa part ferait 5,70% des voix.

