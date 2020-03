Municipales : résultats du premier tour dans la Vienne

Dans la Vienne, les premiers résultats de ce premier tour des municipales 2020 sont en train de tomber. retrouvez ici les estimations, l'avancée du dépouillement dans certaines communes, ou même les résultats officiels à mesure qu'ils tomberont.

A Poitiers, Alain Claeys en tête

A Poitiers, c'est la liste d'Alain Claeys qui arriverait en tête à 28% de voix. Mais une courte tête puisque Léonore Moncondhuy de "Poitiers collectif" serait juste derrière avec 24% des voix et Anthony Brottier, 33 ans, LREM, à 19% des voix selon les estimations issues des QG de campagnes de candidats. Seraient également qualifiés pour le second tour : Thierry Alquier, LR, 10% et Christiane Fraysse, liste "Osons 2020", à 10% également. S'ils obtiennent moins de 10%, ils pourront fusionner avec d'autres listes pour le second tour, mais ne pourront pas se maintenir.

A Châtellerault, JP Abelin serait élu dès le premier tour

A Châtellerault, deuxième commune de la Vienne, c'est la liste de Jean-Pierre Abelin qui arriverait largement en tête des votes : 51% selon les estimations, au point d'être élue dès le premier tour, d'après les informations apportées par le QG du candidat.

"Ca s'est joué à deux choses, selon Jean-Pierre Abelin : c'était une liste de rassemblement -et c'est ce qu'attendaient les électeurs-soulignet-il. Et ça s'est joué sur un bilan solide", d'après le maire sortant.

Second tour nécessaire à Buxerolles

A Buxerolles, ce premier tour s'est joué à un cheveu : 44,05% pour Ludovic Devergne, dauphin du maire sortant DVG. 42,29% pour Gérald Blanchard, le candidat DVD. Arnaud Fage, le candidat RN, lui, ne recuille que 7,6% des voix. Tandis qu'Aïda Jaafar, ex-candidate LREM, recueille 6,06%.

A La Roche-Posay, la maire sortante battue

A La Roche-Posay, Pascale Moreau, la maire sortante n'obtiendrait que 38% des voix, alors que Yannick Tartarin son premier adjoint sortant obtiendrait 62% des voix, selon les équipes de campagne.

Le maire sortant réélu dès le premier tour à Jaunay-Marigny

63% pour le maire sortant de Jaunay-Marigny, c'est ce qu'annonce Jérôme Neveux sur sa page facebook.

A Loudun, 77% pour le maire sortant

Dans le Nord-Vienne, sacré résultat pour Joël Dazas, le maire dortant de Loudun réélu avec 77% des voix devant Romain Bonnet, DVD. L'ancien responsable LR de la Vienne obtient 23% des suffrages.

Autres estimations en bref