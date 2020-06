Municipales: la gauche unie pour battre la droite à Riom

En 2014, Pierre Pécoul avait profité de la vague bleue pour prendre Riom à la gauche, après 19 ans de gestion socialiste. Aujourd'hui, le maire sortant est arrivé nettement en tête du premier tour (41,54%) mais le rapport de force semble avoir basculé. Les deux listes de gauche sont majoritaires en voix et ont fusionné pour le second tour.

Leur alliance avait été imaginée avant même le premier tour. Elle a été un peu longue à se mettre en place, confinement oblige, mais elle s'est bien concrétisée pour ce second tour. Charles Brault (31,41% au premier tour) conduit la liste baptisée Riom collectivement pour un nouveau souffle et Boris Bouchet (19,56%) est en troisième position. Les candidats PS-EELV d'un côté et PC-FI de l'autre côté ont fait cause commune pour reprendre Riom.

Candidat LREM et abstentionnistes

La dynamique semble à gauche mais les jeux ne sont pas faits pour autant. Le report des voix n'est pas toujours automatique et Pierre Pécoul a fait campagne d'arrache pied pour tenter de rattraper son retard. Il espère bien conserver la belle mairie de Riom, en comptant en partie sur les abstentionnistes du premier tour et sur un report favorable des électeurs du candidat LREM.

Marc Conçu n'a pas donné de consignes. Ses 7,47% obtenus le 15 mars dernier pourraient peser lourd dans le décompte final. Mais ce sont surtout les 6.987 électeurs qui n'ont pas voté au premier tour (57,2% d'abstention) qui pourraient faire pencher la balance. Maintenant que le risque pour la santé semble bien moins important, la participation devrait être plus forte dimanche prochain et rebattre les cartes.