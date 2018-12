Municipales Saint-Avertin : un deuxième tour ce dimanche pour départager les 3 listes

Saint-Avertin, France

Il faudra donc un second tour dimanche 9 décembre, pour départager les 3 listes qui se présentaient aux électeurs après la démission d'une grande partie de la majorité à la fin du mois de septembre. Au total, plus de 12.000 électeurs étaient appelés aux urnes, et comme c'était prévisible, le scrutin a été marqué par une forte abstention, plus de 56%.

C'est donc la liste de Laurent Raymond, UDI, ancien adjoint et à l'origine de la démission des élus de la majorité fin septembre, qui est arrivé en tête. Il récolte plus de 42% des voix. En deuxième position, on trouve la liste de Gérard Hoffman, sur laquelle on retrouve l'ancien maire Alain Guillemin en 3ème position. Elle récolte 28,89% des voix. Alain Guillemin qui se dit optimiste, et qui estime que tout peut se faire cette semaine, surtout si la mobilisation est plus forte pour le second tour. Elle devance de très peu (3 voix d'écart seulement), la liste de la gauche conduite par Philippe Lebot, qui obtient 28,83% des suffrages. Philippe Lebot améliore du coup de 8 points son score de 2014. Ce dernier annonce bien entendu qu'il se maintient au second tour. Il a d'ailleurs prévu des réunions publiques mercredi, jeudi et vendredi.

Les résultats du 1er Tour de l'élection du dimanche 2 décembre - Ville de Saint-Avertin

Résultats 1er Tour 2014 :

Liste UMP - Jean-Gérard Paumier 55,4% (Elu dès le 1er Tour)

Liste PS - Philippe Lebot 20,6%

Liste DVD - Thomas Quiene 15%

Liste DIV - 9%

Les bureaux de vote ouvriront dimanche 9 décembre de 8h à 18h.