Municipales Saint-Vaast-la-Hougue : "si j'étais maire..."

A l'occasion des élections municipales des 15 et 22 mars prochain, France bleu Cotentin donne la parole aux Manchois. Que feraient-ils s'ils étaient le maire de leur commune? Par exemple... à Saint-Vaast-la-Hougue!

Saint-Vaast, village préféré des Français... et de ses habitants?

Sur la côte Est du Cotentin, Saint-Vaast-la-Hougue jouit d'une certaine notoriété: port de pêche et de plaisance, cité au patrimoine Vauban classé à l'Unesco, port d'accès à l'île Tatihou, berceau ostréicole... et depuis le printemps dernier, village préféré des Français élu dans le cadre de l'émission télévisée de Stéphane Bern. Cela commence à faire un certain nombre d'arguments pour venir y faire un tour. Mais les habitants, eux, comment vivent-ils sur place?

Entre nécessité de préserver le cadre de vie tout en accueillant au mieux les visiteurs, souhait de permettre à chacun de vivre sur place, et ambition d'être une commune qui vit tout au long de l'année, il y a encore du travail pour la prochaine équipe municipale. Les habitants en tout cas ont des idées à souffler aux candidats...

Deux listes sont en compétition à Saint-Vaast-la-Hougue à l'occasion du premier tour des élections municipales le 15 mars prochain. Celle conduite par le maire sortant Jean Lepetit, et celle menée par un conseiller d'opposition, Gilbert Doucet.