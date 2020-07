Municipales à Marseille : "Samia Ghali première adjointe, ce n'est pas pensable" lâche Olivia Fortin

Olivia Fortin, nouvelle maire des 6e et 8e arrondissement de Marseille, a mis fin ce jeudi matin à la rumeur selon laquelle Samia Ghali deviendrait première adjointe en cas d'élection de Michèle Rubirola ce samedi en conseil municipal : "Ce n'est pas pensable" dit l'élue du Printemps Marseillais.

Alors que les tractations n'en finissent plus, à deux jours de l'élection du/de la maire ce samedi matin à Marseille, sans surprise le Printemps Marseillais semble se rapprocher de Samia Ghali, la sénatrice élue dans le 8e secteur (15e et 16e arrondissements) qui tient les huit sièges dont a besoin l'union de la gauche pour former une majorité.

Un rapprochement donc, mais rien de très concret pour l'instant. Sur France Bleu Provence, Olivia Fortin, nouvelle maire du 4e secteur (6e et 8e arrondissements), confirme que la discussion est sur les rails.

"On est en phase. Madame Ghali est une femme de gauche, elle a combattu la droite pendant 25 ans et c'est ce que nous recherchons. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas puisqu'on a la même envie. Des échanges sont en cours."

Quels types d'échanges ? Olivia Fortin n'en dit pas davantage. En revanche elle est ferme sur la rumeur insistante : Samia Ghali soutiendrait le Printemps Marseillais en échange du poste de première adjointe. Ce n'est pas d'actualité, d'après la maire des 6-8.

"Ce n'est pas pensable. Le ou la premier.e adjoint.e de Michèle Rubirola doit être quelqu'un qu'elle connaît bien, avec qui elle fonctionne depuis longtemps. Forcément quelqu'un issu du Printemps Marseillais."

En revanche sur le souhait de prolonger le métro dans les quartiers nord, Olivia Fortin confirme que c'est aussi une volonté du Printemps Marseillais.