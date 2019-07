Municipales : Sarah El Haïry désignée chef de file du Modem à Nantes

Nantes, France

Sarah El Haïry a été désignée chef de file du Modem pour les élections municipales de mars prochain à Nantes. La députée de la 5ème circonscription de Loire-Atlantique est âgée de 30 ans, elle est présidente du Modem dans le département, elle est aussi porte-parole du mouvement au niveau national.

Pas forcément tête de liste

Le Modem qui est allié à la République en marche au gouvernement a indiqué que les 200 personnalités désignées jeudi ont vocation à être soit tête de liste, soit candidate sur des listes de rassemblement. Quelle sera la position de Sarah el Haïry ? A-t-elle vraiment envie de se lancer pour les municipales ? Elle dit souvent être passionnée et très occupée par son travail parlementaire, pas sûr qu'elle ait l'énergie et le temps suffisants pour se lancer dans une campagne marathon et à l'issue incertaine.

Par ailleurs, deux autres députées de la majorité ont fait acte de candidature pour briguer la tête de liste aux municipales à Nantes, il s'agit de Sophie Errante et de Valérie Oppelt, toutes deux LREM. Fin juin, un sondage commandé par le PS donnait la maire socialiste sortante Johanna Rolland gagnante face à une liste LREM.

Les autres désignations en Loire-Atlantique

Ailleurs en Loire-Atlantique, le Modem a désigné Jean-Michel Texier comme chef de file à Saint-Nazaire, il est conseiller municipal et chef du groupe d'opposition. A Rezé, c'est Olivier Dronne qui a été choisi, Gaëlle Audrain à Carquefou, Sébastien Alix à Saint-Herblain et Philippe Sannier à La Baule.