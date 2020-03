Municipales : "si on reporte le second tour, quid des listes élues dès le premier tour ?"

Y aura-t-il un second tour des élections municipales en mars 2020 ? Alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer un report au lendemain d'un premier tour à la participation plombée par le coronavirus, Dominique Dhumeaux le président de l'association des maires ruraux de la Sarthe se montre très réservé. "20 000 listes ont été élues dans le premier tour en France", note le maire de Fercé-sur-Sarthe, réélu lui aussi dès le premier tour. "Ce sont 20 000 équipes municipales qui sont prêtes à agir et à mettre en oeuvre la gestion de la crise sanitaire. Il faudra que le gouvernement le mesure s'il décide un report : il me semble nécessaire de valider les résultats là où l'élection s'est faite en un seule tour".

Une participation qui ne remet pas en cause leur légitimité

Quid de la légitimité de ces maires, élus avec une faible participation ? "L'abstention est beaucoup moins forte en milieu rural qu'en ville", tempère Dominique Dhumeaux, "sensiblement égale à 2014 dès lors qu'il y avait plusieurs listes. On est sur une participation proche de celle des européennes, et je ne crois pas qu'on ait remis en cause la légitimité de nos députés européens".

Surtout, les mairies vont avoir à gérer l'urgence sanitaire de la crise du coronavirus : "Les listes élues peuvent se mettre au travail tout de suite. Ce matin (lundi 16 mars 2020, NDLR], je réunis mon équipe pour voir comment accompagner les gens en difficulté, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, les familles qui n'ont pas de solution de garde".

Le gouvernement doit en principe se prononcer ce mardi sur la question du report du second tour des municipales, après avoir consulté le conseil scientifique et les chefs des différents partis politiques.