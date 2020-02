Municipales : qui sont les Orléanais au Cœur derrière Serge Grouard ?

Orléans, France

Pas de show, pas de grand discours. Serge Grouard a fait dans la simplicité pour la présentation de sa liste, ce vendredi soir, à la salle Fernand Pellicer, dans le quartier de la Source. Après une petite introduction, l'ancien maire LR a fait monter sur la scène tous ses colistiers, juste le temps d'une photo, avant d’enchaîner avec une réunion publique.

Des candidats mais pas d'étiquettes politiques

"Cette liste, c'est sans doute la plus jeune présentée jusque là" assure Serge Grouard. Elle affiche une moyenne d'âge de 45 ans, le plus jeune a 19 ans et le plus âgé 71 ans. On ne trouve pas les étiquettes politiques des uns et des autres. " Cela n’intéresse pas les Orléanais" répond Serge Grouard, qui lui a pourtant demandé personnellement l'investiture du parti les Républicains. "Notre liste est bien soutenue par LR et l'UDI , mais après, je n'ai pas demandé aux candidats leur appartenance. Et d'ailleurs, je n'ai eu aucune pression d'aucun parti."

Serge Grouard et ses fidèles lieutenants

Autre chiffre clé avancé par l'ancien maire, 73% des 55 candidats de liste n'ont jamais été élu et on compte 40 nouveaux visages. " C'est vraiment un renouvellement profond" selon Serge Grouard. Après, il ne cache pas qu'il a voulu garder ses fidèles près de lui : " les anciens, les expérimentés". Ils sont cinq, élus à Orléans depuis 2001 : Michel Martin, l'actuel adjoint aux finances, Florent Montillot, ex adjoint à l'éducation, Jean Pierre Gabelle, Nadia Labadie ou encore Charles-Eric Lemaignen, l'ancien patron de l'agglo, qui était prêt pourtant à raccrocher : " C'est vrai mais finalement je suis là" explique Charles Eric Lemaignen, " j'ai donné 20 ans de ma vie à Orléans et aujourd'hui je n'a pas du tout envie que les choses se délitent". Michel Martin est lui aussi sur la même longueur d'onde : " Je ne suis pas lassé et si je peux aider par mon expérience, je serai là, toujours derrière Serge."

Des nouveaux pas si nouveaux ?

Certes, ils n'ont jamais été élus à la mairie d'Orléans mais certains des candidats de la liste Grouard ne sont pas totalement des inconnus en politique. Frédéric Rose, par exemple, a été par le passé adjoint à la sécurité sur Saint Jean de Braye. Jean Paul Imbault, l'ancien président de la Saint Fiacre, est élu au Conseil départemental du Loiret. L'avocate Caroline Lemeur est une militante de droite bien connue sur Orléans. Difficile également de ne pas citer Chrystel de Filippi, qui a été longtemps attachée de presse à la mairie d'Orléans et qui travaille aujourd'hui pour le groupe LR au Conseil Régional du Centre Val de Loire.

Dans le lot de ceux qui s'engagent pour la première fois, on trouve une championne d'équitation, Cassandre Lepage, un pilote de ligne, Romain Lonlas, une chanteuse Lyrique, Aurore Pouls ou encore un jeune chef d'entreprise, spécialiste du photovoltaïque, Romain Roy.

" On n'aura pas de temps à perdre"

Pour Serge Grouard, les 3/4 des nouveaux ont déjà un engagement associatif fort. " Ce sont des gens impliqués, motivés et c'est ce qu'il faut pour lancer une mandature. On n'aura pas de temps à perdre pour mettre en place notre projet. Les enjeux sont trop importants". Après la présentation de cette liste, les Orléanais au Cœur ont déja prévu un autre grand rendez vous : une réunion publique, le 10 mars à la Salle Eiffel. Ce sera 5 jours avant le 1er tour des élections municipales.

La liste complète " Les Orléanais au Coeur"

Grouard Serge, 60 ans, ancien maire d’Orléans

Bréant Régine, 54 ans, assistante dentaire

Tebibel Pascal, 51 ans, Directeur de la prospective et des Relations Institutionnelles d’une grande entreprise française au niveau national et international

Picard Fanny, 23 ans, étudiante, élue au CA de l’Université d’Orléans

Renault Thomas, 35 ans, footballeur professionnel en Ligue 2, conseiller municipal sortant

Pouls Aurore, 29 ans, chanteuse lyrique

Montillot Florent, 66 ans, expert-consultant, maire adjoint sortant

Marchand Virginie, 47 ans, Assistante au sein de la Ligue Centre-Val de Loire de Judo et Vice-Présidente d’un club de sport Orléanais

Imbault Jean-Paul, 71 ans, jardinier, musicien, écrivain, conseiller départemental du canton Orléans 2

De Filippi Chrystel, 43 ans, collaboratrice d’élus

Roy Romain, 33 ans, chef d’entreprise, ancien président de la JCEO

Labadie Nadia, 57 ans, formatrice, conseillère municipale sortante, conseillère départementale du canton Orléans 1

Defossez Quentin, 32 ans, chargé de communication

Barruel Béatrice, 63 ans, agent général d’assurances, vice-présidente d’Orléans métropole

Lonlas Romain, 38 ans, pilote de ligne

Carré Florence, 57 ans, conseillère parentalité, adjointe au maire sortante, présidente du comité départemental de hockey sur gazon

Martin Michel, 69 ans, expert-comptable, maire adjoint sortant, vice-président d’Orléans Métropole

Mignonneaud Tiphaine, 21 ans, apprenti en en licence professionnelle Banque Assurance

Lemaignen Charles-Eric, 67 ans, expert consultant en transport public, ancien président de l’Agglomération d’Orléans

Rastoul Isabelle, 57 ans, professeur en lycée professionnel, VP d’une association sur le handicap

Rosny Hugues de, 19 ans, étudiant à Science Po Paris

Amoa Anne Frederic, 51 ans, femme dirigeante, directrice d’association œuvrant dans les quartiers de la politique de la ville

Chancerelle William, 37 ans, collaborateur parlementaire

Cornaire Laurence, 51 ans, conseillère à l’emploi

Closset Thibaut, 46 ans, expert-comptable

Fedrigo Capucine, 30 ans, juriste

Khoutoul Hamid, 40 ans, professeur en lycée professionnel

Geincheleau Corinne, 50 ans, coiffeuse, présidente d’une association sur le handicap

Barbier Philippe, 37 ans, conseiller municipal sortant, ex professeur d’histoire-géographie collaborateur d’élus

Menivard Sandrine, 46 ans, notaire assistante

Nantier Luc, 55 ans, commerçant

Parayre Corine, 60 ans, cadre administratif, présidente d’un Comité des fêtes

Blanluet Laurent, 51 ans, pâtissier, adjoint au maire sortant

Didier Lalie, 22 ans, salariée dans la Distribution, membre d’une association sur le handicap

Gabelle Jean-Pierre, 67 ans, conseiller municipal sortant, vice-président du Conseil départemental

Hosri Martine, 68 ans, conseillère municipale sortante, professeur de sciences retraitée

Dabout Gauthier, 21 ans, étudiant en sciences politiques, référent de l’Union des Jeunes pour le Progrès (association des jeunes gaullistes)

Lapertot Natalie, 54 ans, directrice de l’école de la 2e Chance d’Orléans

Lablee Evrard, 54 ans, commerçant

Jean Noël Myriam, 29 ans, photographe

Houssard Alexandre, 43 ans, conseiller en communication

Sebih Nicette, 47 ans, collaboratrice d’élus

Rose Frédéric, 48 ans, agrégé de lettres, responsable sécurité/sûreté pour une grande entreprise

Lahache Sophie, 49 ans, comptable dans une entreprise du service public

Chevallier Marc, 47 ans, dirigeant d’une société de transports de voyageurs à Orléans

Le Meur Caroline, 37 ans, avocate

Briais Edouard, 20 ans, étudiant à l'IAE d'Orléans en marketing

Rivard Corinne, 61 ans, commerçante et créatrice

Verger Amaury, 20 ans, étudiant en Droit - Histoire à l'université d'Orléans

Lepage Cassandre, 20 ans, étudiante en droit, championne de France de dressage équestre

Kenmogne Franck, 23 ans, étudiant à l’université d’Orléans, fondateur d’un club de réflexion sur l’Union européenne

Verneuil Delphine de, 31 ans, commerçante

Boungnasith Somroth, 65 ans, retraité, membre actif de deux associations culturelles

Legendre Marie-Luce, 70 ans, ancienne directrice d'école maternelle et primaire à Orléans, engagée dans deux associations éducatives

Brissaire Laurent, 51 ans, attaché commercial pour une grande société