Municipales : si j'étais maire... de la Hague

C'est la commune la plus étendue de la Manche, 149 kilomètres carrés de superficie, 12 000 habitants. Que veulent-ils pour la Hague ? C'est notre épisode "Si j'étais maire" aujourd'hui.

Trois candidats sont en course pour les municipales à la Hague.

La Hague rassemble 19 communes déléguées depuis le 1er janvier 2017. Un territoire très étendu avec deux pôles, Urville-Nacqueville et surtout Beaumont-Hague. Beaumont, où de nombreux habitants aimeraient voir ouvrir davantage de commerces.

Ecoutez leurs témoignages dans notre reportage "Si j'étais maire... de la Hague."

Si j'étais maire... de la Hague Copier

Trois listes sont dans la course pour les municipales à la Hague : "Hag'Avenir" avec Dominique Belhomme, Manuela Mahier et son collectif "La Hague ensemble, 19 comm'Une", et "Nouvelle Hague" avec Jean-Marc Frigout.