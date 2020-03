Municipales : Sourans (Doubs) cherche candidat désespérément

Elections municipales, cinq communes du Doubs seront privées de premier tour le 15 mars prochain, faute de candidats déclarés. La commune de Sourans, 118 habitants, près de l'Isle sur le Doubs, en fait partie. Faute de "combattants", il n'y aura pas de premier tour. Mais les éventuels candidats de dernière minute pourront se déclarer pour le deuxième tour, lors du dépôt de candidature de l'entre deux tours, le mardi 17 mars à 18h00. Et s'il n'y a toujours pas de candidat, des élections partielles seront organisées dans les trois mois.

A Sourans, on accuse le coup, avec fatalisme. "Ça ne me concerne pas". Et sans états d'âme. "Ça ne me fait rien du tout", lâche cette retraitée. "Il font comme ils peuvent, les pauvres. Vous savez, c'est pas facile d'être maire aujourd'hui". Certains regrettent cette absence de candidature. "Il n'est pas normal que dans un village de 120 habitants, il n'y ait aucun candidat. C'est inquiétant pour l'avenir de notre village"

La toute petite mairie de Sourans © Radio France - Christophe Beck

La maire sortante, Nathalie Parent constate et s'interroge. "Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de candidats. L'équipe entière ne voulait pas repartir." Après deux mandats, cette mère au foyer de 53 ans, souhaite passer à autre chose. "Même dans un tout petit village, la responsabilité de maire vous mobilise sept jours sur sept. Après deux mandats, je pense avoir donné beaucoup. Et puis, la loi Notre sur l'intercommunalité ne nous encourage pas à continuer".

Sourans cherche donc candidat désespérément. Pour le premier tour, c'est rappé. Pour le deuxième, les candidats jusqu'au mardi 17 mars pour se déclarer. "S'il pouvait y avoir quelqu’un, on serait quand même soulagé. Si un candidat nous entend, il est le bienvenu"

Et si la commune restait sans candidat, même lors des élections partielles convoquées dans les trois mois, l'arme absolue pourrait être la fusion de communes. Les sourans (nom des habitants de Sourans) s'y attendent. Sourans est déjà en regroupement pédagogique pour les écoles avec Hyémondans et Lantenans. Est-ce une piste de rapprochement ?