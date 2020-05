Municipales au Pays Basque : surprise à Lacarry, où Dominique Boscq est battu

C'est la surprise du week-end politique au Pays Basque. En Soule précisément où Dominique Boscq, maire de Lacarry, n’a pas été reconduit à son poste de maire dans la commune de 130 habitants, comme le révèle Médiabask. Pourtant, le 15 mars dernier, une seule liste de onze candidats s’était présentée.

Lors du conseil municipal qui avait lieu ce dimanche matin, deux candidats se sont présentés : le maire sortant, et Dorothée Nabarra, agricultrice. Cette dernière a recueilli six votes et Dominique Boscq cinq. C’est donc Dorothée Nabarra qui a été désignée pour diriger la commune sur les six prochaines années. Par ailleurs, elle va également siéger dorénavant au sein de la Communauté d’agglomération Pays Basque. Dominique Boscq en était d'ailleurs l'un des vice-présidents depuis trois ans.

"On me l'a fait à l'envers"

"J'ai découvert la candidature de Dorothée le matin-même, personne ne m'avait prévenu, raconte le maire sortant. C'est une grosse surprise pour moi. Dans la mesure où l'on s'était tous présenté dans une liste unique dont j'étais la tête de liste. À partir du moment où, le jour de ma candidature elle ne m'a rien dit, je n'ai jamais pensé à cette éventualité là".

Dominique Boscq ajoute : "Nous avons été élus tous les deux pour la première fois en 1989. Je regrette les électeurs n'aient pas été mis au courant avant le scrutin, ce n'est pas très honnête [...] Je n'ai aucun regret, j'aurais juste préféré être sanctionné par les habitants du village, pas par six élus. Il me semblait logique que la tête de liste soit soutenu, et qu'elle n'avance pas cachée. Ce n'est pas d'un grand courage et d'une grande logique ce qui s'est passé derrière mon dos."

Le maire sortant, a qui il a été proposé de prendre le poste de premier adjoint "pour aider". Ce qu'il a refusé. Il assure n'avoir aucune amertume. Contactée, Dorothée Nabarra n'a "pas souhaité évoquer le sujet".