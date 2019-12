MUNICIPALES Thierry Alquier candidat de la droite pour "Poitiers Autrement"

Poitiers, France

C'est donc officiel Thierry Alquier sera tête de la liste Poitiers Autrement, liste de la droite, du Centre et des Indépendants. Âgé de 47 ans, cet ancien militaire de carrière s'est installé depuis peu sur Poitiers. Il prendra la suite de Jacqueline Daigre, directrice de campagne et qui a décidé de passer la main et de ne plus être numéro 1. Pendant plusieurs semaines il y a bien eu un petit flottement sur la présence ou non d'une liste de droite.

Michel Savattier et à droite Thierry Alquier © Radio France - VH

Au programme du candidat de Poitiers Autrement, une ville où il fait bon vivre : il faut selon lui renforcer la sécurité de proximité, revitaliser et végétaliser le centre ville. Il entend aussi développer la monnaie locale: le pois pour accompagner l'économie de circuit court. "Thierry est nouveau à Poitiers, il n'a pas à s'occuper des querelles du passé, précise Jacqueline Daigre, cheffe de file de l'opposition à la mairie de Poitiers.

Je préfère investir sur un plan vélo

"J'en ai marre de tous les antagonismes, soyons fiers d'habiter à Poitiers qui a de beaux atouts, développer économiquement la ville" explique le candidat LR. Sur la gratuité des bus ? Je préfère investir sur un plan vélo, avec des vraies voies vertes comme Poitiers-Futuroscope, mais remettre de la cohérence sur les fréquences des lignes, dons pas de gratuité en tant que telle".