Municipales : Thomas Cazenave, candidat LREM, veut "multiplier par deux les espaces verts publics" à Bordeaux

Thomas Cazenave, candidat La République en Marche aux municipales à Bordeaux, fait sa rentrée politique ce vendredi 30 août, sur France Bleu Gironde. Il dévoile les grandes lignes de son projet, basé notamment sur la revégétalisation de la ville et le développement des mobilités douces.

Le compte-à-rebours avant les élections municipales de mars 2020 est enclenché. Les candidats déjà déclarés font leur rentrée politique et se lancent dans la campagne. À l'image du candidat La République en Marche, Thomas Cazenave, invité ce vendredi matin de France Bleu Gironde. L'actuel délégué interministériel en charge de la réforme de l'État dessine les grandes lignes de son projet pour Bordeaux.

Thomas Cazenave se donne donc "sept mois pour convaincre, bâtir un projet, aller au contact des Bordelais et des Bordelaises". Il souhaite remettre du vert au cœur de la ville, "multiplier par deux les espaces verts publics" ; avec les Bordelais, "construire un projet pour la place des Quinconces, qui n'est pas exploitée", créer aussi "une boucle verte des quartiers pour y développer la mobilité douce". Le candidat marcheur veut aussi apporter des réponses clairs sur certains dossiers, comme celui du pont Simone Veil, dont le chantier est interrompu depuis plusieurs mois : "il faut un pont, il faut finir ce pont et non pas se poser la question de 'y aura-t-il un pont ou pas' ?"