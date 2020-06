Municipales Toulouse : Novès, Giresse... 156 personnalités appellent à voter Moudenc

C'est une tradition en période électorale, les candidats appellent souvent à la rescousse ou accueillent avec bienveillance les soutiens de personnalités du sport, de l'économie, de la culture... Lors des dernières régionales par exemple Carole Delga avait compté sur la présence de l'ancien manager de l'équipe de France de Handball Claude Onesta ou du chanteur des Cats on trees dans un second tour serré face au FN et Les Républicains. Dans la dernière ligne droite, Jean-Luc Moudenc (candidat LR soutenu par LREM) peut s'appuyer sur un pack de 156 personnalités venir au soutien.

Des personnalités du sport, de l'économie

Cet appel, baptisé "appel des 150" mais qui compte en réalité 156 signatures, aurait été lancé hors de l'équipe de campagne du candidat. La plupart des signataires sollicités par une agence de communication. Des signataires qui s'engagent "au-delà de [leurs] sensibilités politiques" et en tant que "citoyens libres" et pour une seule raison : l'avenir économique de Toulouse.

"Jean-Luc Moudenc a démontré qu’il croit en un avenir meilleur pour Toulouse et pour les Toulousains. Nous avons besoin de son expérience qui lui accorde une plus grande légitimité sur les dossiers majeurs que Toulouse aura à gérer demain. Il est le candidat le plus en mesure de protéger la ville face à la crise économique et au chômage". extrait de "l'appel des 150"

Dans la liste, anciens ou actuels du Stade Toulousain sont en force : Yoann Huget, Maxime Médard, Grégory Lamboley, Guy Novès , William Servat ou l'ancien président René Bouscatel dont le fils a déjà pris la parole il y a quelques jours au nom des commerçants toulousains. Pour l'emblématique entraîneur du Stade et ex sélectionneur du XV de France, Guy Novès, signer cet appel était naturel : "l'expérience de Jean-Luc Moudenc et son honnêteté depuis toujours sont un gage. Il est important de réfléchir à l'avenir et vers où on veut aller. il a l'expérience pour affronter la crise. Nous voulons l'aider dans cette démarche".

Je suis apolitique, qu'il [Jean-Luc Moudenc] ait besoin ou pas de nous, il faut dire ce que l'on pense. L'avenir de l'ensemble des Toulousains passe par une élection intelligente (...) Je n'ai rien contre Archipel personnellement. Ce qui est certain c'est que l'expérience est du côté de Jean-Luc Moudenc. Guy Novès

L'ancien homme fort des Rouge et noir avoue ne pas avoir lu le programme d'Archipel, mais pour lui "c'est une affaire de temps. Le temps nous ne l'avons plus et je pense que l'expérience est incontournable par rapport aux difficultés devant nous. Je suis contre personne, je suis pour Jean-Luc"

Le programme d'Archipel pointé du doigt

"L'appel des 150" est pourtant clairement une remise en cause du programme d'Antoine Maurice. Dans la liste des médecins, des entrepreneurs, le patron de plusieurs établissements festifs Arnaud Chérubin , l'ancien footballeur Alain Giresse, le champion de boxe Sofiane Oumiha ou le chef étoilé Pierre Lambinon doutent de la démarche d'Archipel Citoyen. Ils mettent en avant ses positions sur des dossiers comme la LGV ou la défense de l'aéronautique, mais également la non condamnation des manifestations de Gilets Jaunes :

"Nous ne comprenons pas où Archipel Citoyen veut mener la ville (...) La méfiance d’Antoine Maurice envers la filière aéronautique est incompréhensible (...) Le laxisme envers les manifestations du samedi qui tuent nos commerces est inacceptable (...) Le flou règne autour du projet électoral de la liste concurrente et sa part d’intention idéologique".

Le texte se conclut par un appel à voter Jean-Luc Moudenc car "l'heure est historique". Reprenant d'ailleurs le même slogan que les tracts de campagne... d'Antoine Maurice.

Les signataires

