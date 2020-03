Municipales : tout ce que vous avez (peut-être) raté cette semaine au Havre, à Rouen ou à Évreux

La campagne des élections municipales sur les réseaux sociaux, chez nos confrères ou grâce aux journalistes de la rédaction, c'est résumé tous les matins sur France Bleu Normandie, dans le Journal des municipales. Voilà ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine.

Le 49.3 s'invite dans la campagne

Le 49.3 utilisé pour accélérer les débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale est devenu un argument de campagne pour beaucoup de candidats aux élections municipales, notamment Frédéric Groussard, le candidat RN au Havre et adversaire d'Édouard Philippe.

Mais d'autres se sont également prononcés sur les réseaux sociaux, pour ou contre, à Petit-Quevilly, Caudebec-les-Elbeuf ou Déville-lès-Rouen.

Jean-Louis Louvel a collé sa première affiche !

C'est le candidat lui-même qui a communiqué sur Facebook : Jean-Louis Louvel a collé à Rouen sa première affiche de campagne. "Un moment qui restera gravé dans ma mémoire", assure-t-il.

Quand des personnalités nationales soutiennent les candidats normands

Il y avait du beau monde encore cette semaine en Normandie. Depuis le début de la campagne, des personnalités nationales font le déplacement pour soutenir leur poulain. Mardi soir, c'était l'eurodéputé EELV Yannick Jadot qui était à Rouen pour soutenir la liste de Jean-Michel Bérégovoy.

Candidat à Évreux, Timour Veyri s'est lui félicité du soutien que lui a apporté l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve.

L'épisode 4 de "Mardi c'est Gravigny"

C'est la série que même Netflix nous envie. "Mardi, c'est Gravigny", soit la campagne des municipales vue de la commune de l'Eure. Cette semaine, le débat était : comment les candidats vont-ils s'habiller pour leur première réunion publique ?

Édouard Philippe en tête au Havre, selon un sondage

Les chiffres sont jugés "rassurants" par les proches du Premier ministre. Mercredi, la chaîne Cnews a publié un sondage sur les intentions de vote pour le premier tour des élections municipales au Havre. Un sondage, il faut le préciser, réalisé avant le 49.3.

Résultat : avec 42% des intentions de vote, Édouard Philippe devance le candidat PCF (soutenu par La France insoumise) Jean-Paul Lecoq à 25%, l'écologiste Alexis Deck (soutenu par le Parti socialiste) à 16% et le représentant du Rassemblement national Frédéric Groussard à 10%. En 2014, celui qui n'était pas encore Premier ministre avait été élu au premier tour avec 52% des voix.

Qui est le candidat dont vous êtes le plus proche à Évreux ?

Comme pour le Havre et Rouen, la rédaction de France Bleu Normandie vous a préparé un quizz pour savoir lequel des candidats engagés à Évreux est le plus proche de vos idées. Le principe : vous répondez à des questions, le site s'occupe du reste. On y apprend notamment que l'un des candidats est fan de la chanson "Paradise City" des Guns n' Roses. Mais on ne peut pas vous dire lequel.

"Paradise city", "où l'herbe est verte et les filles sont jolies", en tout cas, ça ferait un bon slogan. L'autre moyen de se faire une idée, c'est de (re)regarder le débat diffusé mercredi soir en direct sur France 3, (co)animé par Laurent Philippot de France Bleu Normandie.

Le coronavirus s'invite (lui aussi) dans la campagne

Les candidats ont dû adapter leur manière de faire campagne avec les règles d'hygiène et de prévention mises en place pour freiner la progression du coronavirus Covid-19.

"On a des consignes, explique Nicolas Mayer-Rossignol, candidat à Rouen. On nous a demandé de limiter les contacts physiques comme serrer la main ou faire la bise, on fait partie des publics qui doivent faire attention. Il n'y a pas de consigne en revanche sur nos réunions publiques, puisque la jauge est fixée à 5 000 personnes."

Bons baisers de Dieppe, Yvetot, Bernay, Louviers et Gournay-en-Bray

Toute la semaine, France Bleu Normandie vous a présenté les candidats en lice à Dieppe, Yvetot, Bernay, Louviers et Gournay-en-Bray, ainsi que leurs propositions. Des cartes postales à réécouter et à lire ci-dessous.

A partir du 9 mars, France Bleu Normandie vous proposera une nouvelle série de cartes postales, notamment à Rouen où rien n'est joué. Selon notre sondage Ipsos-Sopra Steria, publié en partenariat avec France 3, trois candidats arrivent en tête des intentions de vote dans un mouchoir de poche.

