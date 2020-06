Municipales : 3 choses à retenir du débat entre les candidats à Bruay-la-Buissière

C'est la plus grande ville du Pas-de-Calais où se déroulera ce dimanche 28 juin un second tour aux élections municipales. Les deux candidats, Bernard Cailliau (divers gauche) et Ludovic Pajot (RN) se sont affrontés, ce mardi matin, sur France Bleu Nord.