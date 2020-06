Municipales : trois sièges à pourvoir pour ce second tour à Prenois

Dernière ligne droite avant le second tour des municipales ce dimanche et gros plan sur Prenois. Dans le village de 400 âmes connu pour son circuit automobile et son Auberge, deux listes sont en course. Il reste trois sièges à pourvoir, décisifs, pour faire basculer ou pas le conseil municipal.

A Prenois comme dans près de 5.000 communes de France, les électeurs vont retourner aux urnes ce dimanche. Dans ce village de 400 âmes connu pour son circuit automobile et son Auberge, deux listes sont course et seulement trois sièges à pourvoir. Au premier tour, la liste du maire sortant Gilbert Perron et celle de Nathalie Bard pour l'opposition ont chacune obtenu quatre élus. A une différence près c'est que Nathalie Bard la tête de liste est d'ores et déjà élue, contrairement au maire sortant.

Nathalie Bard, tête de liste de l'opposition, élue dès le 1er tour en mars dernier, ici devant la mare de Prenois. © Radio France - Stéphanie Perenon

Trois sièges à pourvoir au second tour

Trois sièges qui seront décisifs pour faire pencher la balance et donner une majorité à l'une des deux listes. Avec la crise sanitaire les priorités des pernoleises et pernoleis ont-elles changé ? Pas évident de le savoir dans ce joli village "désert en journée" reconnait Aurélien,un jeune étudiant qui vit ici avec sa mère. "C'est d'ailleurs une des choses dont je me plains assez souvent, il n'y a aucun commerce, pourtant la présence d'un petit café pourrait changer la donne" explique le jeune homme. Le village n'a pas de boulangerie, pas de supérette ou d'autres petits commerces mais la majorité des habitants ne s'en plaint pas. "On est ici pour le cadre et de toute façon Dijon n'est pas loin pour faire les courses", indique Agnès, au volant de sa voiture.

Calme et verdure ici dans le bas du village de Prenois. © Radio France - Stéphanie Perenon

Malgré la crise sanitaire les habitants, ont plutôt bien vécu dans leur village, "on a vu notre village autrement, on a chacun participé et c'est très solidaire", raconte Anne-Julie. La jeune femme s'est justement installée ici pour le calme. Un calme un peu perturbé quand on se trouve sur la partie haute du village, avec le circuit automobile en fond sonore. Un bruit auquel les habitants se sont habitués, me précise Jean-Marc. Après 22 ans passés à Prenois, il n'y fait même même plus attention.

Réduire la vitesse dans le village

En revanche ce qu'il attend, de la future équipe municipale, c'est davantage de sécurité dans le village. "Le soir il y a des pétarades à moto, ça fait un peu de bruit et puis les gens vont trop vite quand ils roulent dans le village, avec les nouveaux lotissements, c'est un peu plus agité qu'avant." Si Jean-Marc, relativise pour le bruit car lui aussi a été jeune, il espère que la vitesse sera réduite dans le village. C'était d'ailleurs un projet de la municipalité actuelle.