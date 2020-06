Municipales à Villeneuve-Les-Maguelone : une alliance pour tenter de battre le maire sortant

Villeneuve-Les-Maguelone est une des 9 communes de la métropole de Montpellier (Hérault) ou le maire n'a pas encore été élu. Trois listes étaient en mesure de se maintenir au second tour. Les deux listes d'opposition ont fait alliance et affronteront donc en duel le maire sortant Noel Ségura.

Dans la Métropole de Montpellier (Hérault), en plus de la ville centre, 8 communes n'ont pas encore choisi leur maire et organiseront donc un second tour le 28 juin prochain. C'est le cas par exemple de Villeneuve-Les-Maguelone qui compte près de 10 000 habitants. Noel Ségura, le maire sortant ( par ailleurs vice président de la métropole chargé du logement) candidat à un 3ème mandat est arrivé en tête au 1er tour avec 41 % des voix. Mais au second, il n'aura qu'une seule liste face a lui et la tâche s'annonce plus compliquée.

La 2ème et le 3ème fusionnent

La liste portant les valeurs de gauche, citoyenne et participative "Choisir et Agir ensemble pour Villeneuve" conduite par Véronique Négret et arrivée en 2eme position le 15 mars avec près de 32 % des suffrages fusionne avec celle conduite par Christophe Derouch " Demain Villeneuuve-Les-Maguelone" créditée de 26% des voix . Ces deux adversaires du 1er tour se retrouvent notamment sur leur opposition à une urbanisation galopante dans le village.

"On a bon espoir de l'emporter. Nos deux listes portaient la volonté de proposer une autre façon de gérer la commune, la voix d'une contestation, l'envie d'un autre monde. Ce que d'ailleurs le confinement à appuyé. On voit bien que _les gens on besoin de plus de solidarité, plus de social, plus de nature_. On est très confiants pour le second tour" explique Véronique Négret la numéro 1 sur la nouvelle liste.

C'est la voix du citoyen qui se réveille et qui dit je veux décider !

Véronique Négret numero 1 sur la liste qui a fait alliance Copier

Sur le papier, le maire sortant Noel Segura n'est plus le favori mais il reste confiant : "Je suis un battant, ce ne sont pas les pourcentages qui vont m'effrayer. Une fusion comme celle là ne peut pas donner grand chose à mon sens. Les Villeneuvois choisiront leur conseil municipal". L'élu se dit prêt à changer des choses mais concernant les nombreux projets immobilier il répète qu'il n'a pas le choix :

"C'est la vie. Malheureusement, on est un village qui attire. On ne peut pas empêcher nos enfants de construire et les gens d'arriver".