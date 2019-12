Municipales : un maire, à quoi ça sert ?

À la fois agent de l’État et de la commune, le maire dispose de larges attributions allant de la sécurité civile, à l’organisation des élections, en passant par l’urbanisme, l’état civil, les écoles… Mais depuis les très nombreux regroupements de communes, ses compétences se réduisent.

Le maire est élu pour six ans, à bulletins secrets et à la majorité absolue, lors du premier Conseil municipal qui suit les élections. C’est le président du Conseil municipal : il doit gérer et organiser la vie de la commune. Le maire est une autorité décentralisée, il a aussi la responsabilité des activités de la police municipale. Les trois plus grandes villes de France, Paris, Marseille et Lyon, ont un maire, mais ont également des maires d'arrondissements.

La loi sur le non-cumul des mandats, interdit de cumuler la charge municipale et celle de député, de sénateur, de président de région ou de département. Mais le maire assume une double casquette : il est à la fois agent de l'État et de la commune. En signe distinctif officiel, le maire porte l'écharpe tricolore sur l'épaule droite, le bleu au plus près du col (pour le député, c'est l'inverse, le rouge borde le col.)

Le maire, représentant de l’État dans sa commune

En agent de l'État, le maire agit sous le contrôle du préfet ou du procureur de la République. Il organise les élections dans sa commune, les municipales tout comme la présidentielle.

Officier d’état-civil, le maire publie les lois et règlements, signe (souvent ses adjoints) les actes de naissance, de décès, les mariages et les divorces et délivre certaines autorisations comme les licences de débit de boissons...

Le maire, agent exécutif de la commune

Chargé de l’exécution des décisions du Conseil municipal, le maire prépare le budget. Il représente la commune en justice, signe des contrats, passe des marchés.

Dans le domaine de l’urbanisme, il gère le patrimoine communal, le logement, la construction et l’entretien des bâtiments publics et délivre les permis de construire. Il s’occupe aussi de la voirie, du ravitaillement de la ville en eau, des marchés…

Sous son autorité, la commune organise les transports urbains et entretient les espaces verts et les cimetières. Elle subventionne des associations et participe à la construction d'équipements culturels et sportifs. Le Conseil municipal peut déléguer des compétences au maire dans des domaines très variés : la réalisation d’emprunts, les écoles, les activités culturelles, la santé, l’aide sociale, les actions en justice…

Le maire est également chargé de maintenir l’ordre public. Il est aussi le chef de l’administration communale, il est donc le supérieur des agents de la commune et peut décider de l’organisation des services. Enfin, il est officier de police judiciaire, c’est-à-dire, qu’il constate des infractions, dresse des procès-verbaux, informe le procureur de crimes et de délits… Il fixe, par arrêté, les mesures de police municipale.

Le maire agit sous le contrôle du Conseil municipal qui doit se réunir au moins une fois par trimestre.

Des compétences moins importantes dans la pratique

La France compte environ 35.000 communes dont plus de 34.000 ont moins de 2.000 habitants et plus d'une commune sur deux a moins de 500 habitants. Les pouvoirs des maires sont donc souvent limités. C’est pourquoi les regroupements et l’intercommunalité se sont fortement développés : métropoles, communautés urbaines…

Le maire reste un personnage essentiel de la commune et parmi les derniers hommes politiques respectés, comme en témoigne la relative forte participation aux élections municipales. En France, les prochaines auront lieu en mars 2020.