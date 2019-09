Municipales : un pas de plus vers une candidature d’Édouard Philippe au Havre ?

Le Havre, France

Édouard Philippe, Premier ministre et ancien maire du Havre, va-t-il revenir en Normandie ? Lors de son passage à Bordeaux, dimanche 8 septembre, pour assister aux universités d’été de La République en Marche, il a écarté l’hypothèse d’une candidature aux municipales à Paris en 2020.

« Il y a déjà un excellent candidat LREM investi à Paris, il s’appelle Benjamin Griveaux » a-t-il indiqué devant les militants. Sa candidature n’aurait « aucun sens », a-t-il ajouté.

Non à Paris, oui au Havre ?

En revanche, une nouvelle candidature au Havre est de moins en moins exclue. Dès 2020 ?

« On n'est jamais candidat ailleurs qu'à l'endroit qu'on a dans ses tripes et moi, mes tripes, elles ont un goût d'eau salée. Si un jour, je devais être candidat aux municipales, je ne vois pas où cela pourrait être ailleurs qu'au Havre », a déclaré Édouard Philippe.

En septembre dernier, sur France 2, il avait déjà souligné : « La ville me manque et la mer me manque. »