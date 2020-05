Municipales : un second tour avant la fin juin ?

La vie municipale reprend doucement son cours. Ce lundi 18 mai, les conseillers municipaux élus dès le premier tour entrent en fonction, les premiers conseils municipaux se tiendront dès samedi. Dans 244 communes du Nord et du Pas-de-Calais, 5000 en France, il y aura un second tour, mais quand ?

30 000 communes ont élu leur maire dès le premier tour, le 15 mars. Les 5000 restantes, dont 244 dans le Nord et le Pas-de-Calais, devraient être fixées prochainement sur la date du second tour.

Quand les 244 communes du Nord et du Pas-de-Calais qui n’ont pas élu leur maire dès le premier tour le 15 mars voteront-elles au second tour ? La question reste entière, et pourrait être tranchée dans les jours qui viennent. Le gouvernement attend l’avis du conseil scientifique, qui pourrait intervenir ce lundi.

Ce lundi, les conseillers municipaux déjà élus entrent en fonction, et les premiers conseils seront convoqués à partir de samedi, au plus tard le 28 mai, pour l’élection des maires. Dans 30 000 communes de France, l'élection s'est faite en un tour, le 15 mars, mais les 5000 qui restent représentent tout de même la moitié des électeurs. L'annonce du report du second tour par Emmanuel Macron a figé la vie municipale.

Il faut prendre des décisions courageuses, ça ne peut pas se faire avec des intérimaires - Gérard Caudron

Dans la classe politique aujourd'hui, alors que le déconfinement a commencé, de plus en plus de voix demandent que ce second tour soit organisé avant la fin juin, le 21 ou le 28. Pour le maire de Villeneuve d’Ascq, Gérard Caudron, arrivé en tête au premier tour, il y a urgence : "les intercommunalités sont bloquées, dans les communes, un certain nombre de chantiers à l'arrêt ont moins de probabilité de redémarrer. Tout ça pousse à des lenteurs dont on a vraiment pas besoin pour sortir de la crise. Pour s'adapter à ces nouvelles situations, il faudra prendre des décisions importantes, courageuses, ça ne peut pas se faire avec des intérimaires !".

Je ne suis pas certain qu'on arrivera à trouver des assesseurs - Olivier Switaj

Le maire de Bruay-la-Buissière, Olivier Switaj, en troisième position à l’issue du premier tour, n'est pas de cet avis. Il craint que la crise sanitaire entraîne un casse-tête d’organisation pour les communes : "après le 15 mars, les gens qui ont tenu les bureaux de vote nous ont dit que s'ils avaient su, ils ne seraient pas venus, notamment lorsqu'ils ont vu que des gens avaient été infectés dans des communes voisines. Je ne suis pas certain qu'on arrivera à trouver des assesseurs, des scrutateurs, des gens pour tenir les bureaux de vote".

La démocratie n'a pas de prix, mais elle peut avec un coût sanitaire - David Bailleul

A Coudekerque-Branche, dans le Dunkerquois, le maire sortant divers gauche David Bailleul a été élu dès le 15 mars. 17 conseillers municipaux et trois assesseurs bénévoles ont été infectés par le coronavirus dans les bureaux de vote ce jour-là. Selon lui, faut-il organiser le second tour d'ici à la fin juin ?

"Pour avoir été victime à hauteur de 50% du conseil municipal contaminé, je vous réponds : non. Ça n'est pas l'attente des concitoyens, ils sont en train de se demander s'ils remettent leurs enfants à l'école. De plus, on ne sait pas si le déconfinement va entraîner un rebond de l'épidémie. La démocratie n'a pas de prix, mais elle peut avec un coût sanitaire. Ne précipitons pas les choses".

Invité de France Bleu Nord ce lundi 18 mai à 7h45, le constitutionnaliste, professeur à l'université de Lille, Jean-Philippe Derosier, nous éclairera sur les enjeux de la tenue de ce second tour.