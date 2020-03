Municipales, un second tour ? Romain, Rambaud : "nous sommes dans une situation réellement exceptionnelle"

"Nous sommes vraiment dans une période de circonstances exceptionnelles. Le code électoral ne prévoit absolument rien. En 1973, dans un contentieux électoral, le conseil constitutionnel s'en était plaint.

Tout dépend de ce qui sera décidé par les parlementaires. S'ils décident quelque chose cette semaine, en fonction de l'évolution sanitaire. Il y aura probablement une loi spéciale pour faire face à cette situation, si le Parlement trouve un consensus.

Il n'y a pas besoin que l'intégralité du Parlement soit réuni pour voter une loi de ce type. Tout est ouvert. Il faudra probablement faire la distinction entre les élections qui ont été acquises au premier tour, ce qui représente une quantités considérables de communes.

Pour les autres communes, la question va se poser de savoir si on reporte, dans combien de temps on reporte, et en fonction de ce "dans combien de temps", il faudra déterminer de ce qu'on fait des résultats du premier tour."

