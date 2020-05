Il y aura quatre listes au second tour des élections municipales à Pithiviers, dans le Loiret, le 28 juin. Les listes de Christophe Simonet, arrivé troisième au premier tour, et de Clément Masson (cinquième) vont en effet fusionner. Le maire sortant Philippe Nolland aura donc trois listes face à lui

Municipales : une quadrangulaire au second tour à Pithiviers

Clément Masson (à gauche) et Christophe Simonet fusionnent leurs listes pour le second tour des municipales à Pithiviers

A Pithiviers, les cinq listes qui s'étaient présentées au premier tour des municipales les 15 mars dernier pouvaient se maintenir au second tour, prévu le 28 juin. Finalement, il y en aura quatre.

Une quadrangulaire le 28 juin à Pithiviers

Le socialiste Thierry Stromboni (17,8%) a déposé sa liste ce vendredi matin. Le maire sortant Philippe Nolland (22,5) l'a fait ce vendredi après-midi. Mais la surprise, c'est qu'un accord a finalement été signé entre Christophe Simonet (21,4%) et Clément Masson (16,6%).

Fusion des listes Simonet et Masson

Les deux listes vont fusionner, quatre membres de l'équipe de Clément Masson (ex adjoint au maire, débarqué en cours de mandat) vont figurer sur la nouvelle liste conduite par Christophe Simonet (quatre, c'est assez peu puisque la liste compte 31 noms).

Maxime Buizard (LR) grand perdant de cette fusion ?

Grand perdant de cette alliance, Maxime Buizard, LR (21,7% des voix au premier tour) : il se retrouve tout seul. "Ils font ce qu'ils veulent, mais en politique, 1 + 1 ne font jamais 2", réagit Philippe Nolland, qui se dit persuadé qu'il pourra compter sur un sursaut des abstentionnistes (près de 56% d'abstention le 15 mars).

La campagne pour les élections municipales de 2020 à Pithiviers est déjà lancée © Radio France - François Guéroult

Christophe Simonet, lui, estime qu'on a vu "l'éparpillement des voix au premier tour qui montre que les électeurs de Pithiviers étaient un peu déboussolés : il fallait proposer un autre choix pour le second tour. La crise sanitaire nous oblige aussi à prendre davantage en compte les questions écologiques, et c'est le programme de Clément Masson qui était le plus intéressant à ce sujet, il était donc naturel qu'on se retrouve, le choix a été approuvé par tout l'équipe".

Il fallait mettre les ego de côté"

"Il fallait mettre les ego de côté et faire preuve de responsabilité, après cette crise sanitaire majeure, nous devons aujourd’hui réagir. Économie, emplois mais aussi lien social sont des piliers durement touchés par le virus. Il nous faut être unis pour proposer des solutions concrètes", ajoute Clément Masson