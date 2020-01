Municipales: Vélo-Cité 63 met la pression avant les élections

Clermont-Ferrand, France

Elles sont numérotées de 1 à 7. La 1 est marron, la 2 orange, la 3 bleu ciel et ainsi de suite, comme un plan de lignes de bus ou du métro. Ce n'est évidemment pas un hasard mais pour permettre de voir facilement ce que pourrait être le futur réseau cyclable desservant l'agglomération clermontoise. Il est surtout plus lisible que le schéma cyclable de la métropole et plus complet.

Les deux premières lignes sont circulaires, la première autour du centre ville de Clermont, la seconde sur les boulevards. Les autres lignes sont des radiales permettant de rejoindre les autres communes de l'agglomération. Il n'est pas question de couvrir tout le territoire mais de dessiner quelques grands axes, protégés de la circulation automobile, utilisables sur tout ou partie de son trajet.

Aussi rapide que la voiture

La plupart des tronçons sont minutés. Cela permet d'avoir une idée de son temps de parcours. Il faut par exemple 22 minutes du centre de Gerzat au centre de Clermont, un temps comparable à la voiture, voire plus rapide selon les heures de la journée. Un trajet de seulement sept kilomètres (dont six de piste ou bande cyclable) facile à faire, éventuellement avec un vélo à assistance électrique. Le tout sans perdre du temps pour trouver une place de stationnement (gratuite).

Depuis sa publication sur les réseaux sociaux, ce Réseau Express Vélo fait l'unanimité de la cyclosphère auvergnate. Il a été abondamment commenté et de nombreux cyclistes ont proposé des améliorations. Plusieurs axes sont déjà en travaux ou en projet. Pour le reste, ce REV ne sera probablement pas réalisé tel que mais il a le mérite pour Vélo-Cité 63 de donner une idée de la voie à suivre.

Un questionnaire pour les candidats

Et pour savoir si les futurs élus ont la volonté politique de développer l'usage du vélo, l'association a mis en ligne un questionnaire à destination des candidats aux élections municipales. Il n'est pas destiné qu'aux listes clermontoises mais aussi aux candidats des communes de l'agglomération clermontoise. Dans une élection où les programmes sont de plus en plus verts, le vélo est devenu un incontournable de la campagne.

Les cyclistes sont des électeurs à ne pas négliger; dans un peu plus de deux semaines (le 6 février), les résultats du deuxième baromètre des villes cyclables seront publiés. Impossible de savoir pour le moment ce que demandent les cyclistes, on sait seulement que la participation a été très importante et pas seulement à Clermont-Ferrand.